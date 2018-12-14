Митрополита принудительно везут в Киев на встречу с Порошенко - УПЦ МП
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Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке доставляют в Киев. Об этом на своей странице в Facebook написал глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.
“Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с “охраной“ доставлять? - сообщил Бахов. - Так вот, сегодня Митрополита Агапита в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев“.
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По словам главы юридического отдела, владыку забрали из дома в Черновицкой области, был в гостях. “Официальная версия - на разговор с президентом!“ - возмущен Бахов.
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Напомним, ранее сторонники УПЦ МП провели молебен под Верховной Радой о невмешательстве власти в дела церкви. Кроме того, патриарх РПЦ Кирилл призвал мировых религиозных и политических лидеров спасти УПЦ МП от притеснений.