Митрополита принудительно везут в Киев на встречу с Порошенко - УПЦ МП

В церкви уверяют, что СБУ Винницкой области забрала митрополита Агапита из Черновицкой области и доставляет в столицу.

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Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке доставляют в Киев. Об этом на своей странице в Facebook написал глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

“Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с “охраной“ доставлять? - сообщил Бахов. - Так вот, сегодня Митрополита Агапита в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев“.

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По словам главы юридического отдела, владыку забрали из дома в Черновицкой области, был в гостях. “Официальная версия - на разговор с президентом!“ - возмущен Бахов.

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Напомним, ранее сторонники УПЦ МП провели молебен под Верховной Радой о невмешательстве власти в дела церкви. Кроме того, патриарх РПЦ Кирилл призвал мировых религиозных и политических лидеров спасти УПЦ МП от притеснений.