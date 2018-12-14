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Митрополита принудительно везут в Киев на встречу с Порошенко - УПЦ МП

Комментариев: 7
В церкви уверяют, что СБУ Винницкой области забрала митрополита Агапита из Черновицкой области и доставляет в столицу.
Глава юротдела УПЦ МП жалуется, что СБУ насильно везет митрополита в Киев
Глава юротдела УПЦ МП жалуется, что СБУ насильно везет митрополита в Киев
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Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке доставляют в Киев. Об этом на своей странице в Facebook написал глава юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

“Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с “охраной“ доставлять? - сообщил Бахов. - Так вот, сегодня Митрополита Агапита в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев“. 

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По словам главы юридического отдела, владыку забрали из дома в Черновицкой области, был в гостях. “Официальная версия - на разговор с президентом!“ - возмущен Бахов.

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Напомним, ранее сторонники УПЦ МП провели молебен под Верховной Радой о невмешательстве власти в дела церкви. Кроме того, патриарх РПЦ Кирилл призвал мировых религиозных и политических лидеров спасти УПЦ МП от притеснений.

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Теги: УПЦ МП, митрополит, СБУ, Объединительный собор
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Комментариев (7)
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doctorek    14.12.2018, 17:17
Оценка:  0
doctorek
Чи не забагато честі руцкому ФСБешнику?
Мухоморище    14.12.2018, 16:25
Оценка:  -3
Мухоморище
Может орден вручать.Плохо,что в гостях был,наверное кагором причащались.
Kostos    14.12.2018, 16:15
Оценка:  +4
Kostos
Щас будет много серий аля "распятый мальчик, в одних шортиках"
Peyot    14.12.2018, 16:16
Оценка:  +1
Peyot
в трусиках нафаршированый снигирями в соусе из беременной 80летней бабушки эпэлептички...
Peyot    14.12.2018, 16:06
Оценка:  +7
Peyot
гнилые вбросы кремлевской секты РПЦ!
donizete    14.12.2018, 16:02
Оценка:  +5
donizete
Пока только слова в соцсети. Будут доказательства - тогда и нужно делать выводы.
ВосставшийИзБана    14.12.2018, 15:58
Оценка:  +7
ВосставшийИзБана
А можно подумать эти митрополиты сами без охраны ездят.
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