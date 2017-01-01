В новогоднем шоу канала "Украина" Олег Винник удивит новым образом, а Злата Огневич встанет на коньки

31 декабря в 20:00 телеканал "Украина" подарит своим зрителям грандиозное праздничное шоу под названием "Фантастична ніч на каналі "Україна". Новогодний проект будет наполнен множеством сюрпризов – в шоу-программе украинцы увидят неожиданные звездные дуэты, сказочные яркие постановки, премьеры новых песен и самых популярных артистов в совершенно новых амплуа.

Съемки грандиозного шоу длились около 40 часов. Специально для праздничного проекта канала "Украина" самый больший павильон киностудии имени Александра Довженко на 2 дня превратили в огромный концерт-холл, где выступают артисты и веселятся зрители. Технологичный концерт-холл удивит несколькими сценами и танцевальными площадками, баром и, конечно, новогодней красавицей – большой 8-метровой елкой, которую декораторы украсили не обычными шарами, а красными яблоками.

Встречать Новый год зрители канала "Украина" будут с самыми популярными украинскими артистами. В шоу "Фантастична ніч" примут участие: Олег Винник, Оля Полякова, София Ротару, NK | Настя Каменских, MONATIK, Макс Барских, Сергей Бабкин, Ирина Билык, DZIDZIO, Павло Зибров, TAYANNA, Alyosha, ALEKSEEV, Злата Огневич, Арсен Мирзоян, TARABAROVA, Ольга Цибульская, Ivan Navi, OLEYNIK, а также группы "НеАнгелы", "Антитіла", "ТІК", KADNAY, Freedom-jazz, "Лисапетный батальон". Ведущие праздника – Лилия Ребрик и Александр Скичко.

Поздравить зрителей так же пришли ведущие информационной программы "Сегодня".

В шоу-программе прозвучат лучшие композиции уходящего года, легендарные украинские песни в новой современной обработке и любимые мировые рок-, поп- и диско-хиты. Alyosha в соблазнительном наряде представит зрителям свою версию трека The Best американской певицы Тины Тернер, а квартет Оли Цибульской, Ivan Navi, TARABAROVA и OLEYNIK зажгут танцпол попурри из хитов группы ABBA.

Известного украинского певца Олега Винника зрители канала "Украина" увидят в новом образе – в строгом костюме красного цвета и белых кедах он подарит украинцам свои хиты.

Выступление Златы Огневич будет эффектным и неожиданным – прямо на сцене певица встанет на коньки. "Я всегда приветствую эксперименты на сцене. И когда Лена Коляденко предложила мне встать на коньки, я поддержала ее идею. Уже давно не каталась, но мне не было страшно, к тому же, сцена любит смелых".

Певица TAYANNA выедет на праздничную сцену на ярко-красном автомобиле, а для номера Сергея Бабкина постановщики соорудили огромный стул высотой в 3 метра.

"У меня очень интересный номер: в центре декорация в виде огромного стула, на котором я сижу и пою. Честно говоря, там чувствовал себя совсем маленьким человечком, эдаким "гномиком". Это очень необычное и приятное ощущение", – признался Сергей Бабкин.

Яркий новогодний подарок зрителям канала "Украина" подарит София Ротару – на праздничной сцене артистка выступит с премьерой новогодней песни.

Режиссером-постановщиком грандиозного шоу "Фантастична ніч на каналі "Україна" стала Елена Коляденко. Увидеть программу в эфире зрители смогут в новогодний вечер.