В Черновцы не выезжали и митрополита не забирали - СБУ

В управлении спецслужбы Винницкой области опровергли информацию юротдела УПЦ МП о принудительном перемещении священника.

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В ГУ СБУ Винницкой области опровергли информацию юротдела УПЦ МП о том, что они принудительно перевозят Митрополита Агапита (Бевцика) в Киев. Об этом заявила пресс-офицер СБУ Винницкой области Ирина Алексеева, передает “Украинская Правда“.

Комментируя информацию УПЦ МП о том, что Агапита насильно перевозят из Черновицкой области, где он гостил, в столицу на встречу с президентом Петром Порошенко, Алексеева подчеркнула: “Сотрудники Винницкого управления СБУ не выезжали в Черновицкую область“.

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“И тем более, сотрудники управления никого не задерживали“, - добавила пресс-офицер.

Ранее глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке перевозят в Киев на разговор с президентом.