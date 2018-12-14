Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черновцы не выезжали и митрополита не забирали - СБУ

Комментариев: 1
В управлении спецслужбы Винницкой области опровергли информацию юротдела УПЦ МП о принудительном перемещении священника.
СБУ митрополита Агапита в Киев не забирала
СБУ митрополита Агапита в Киев не забирала
mp-eparhia.org.ua

Читай также: Священников УПЦ МП возвращают из ОРДЛО в Почаев и Славянск - Тымчук

В ГУ СБУ Винницкой области опровергли информацию юротдела УПЦ МП о том, что они принудительно перевозят Митрополита Агапита (Бевцика) в Киев. Об этом заявила пресс-офицер СБУ Винницкой области Ирина Алексеева, передает “Украинская Правда“.

Комментируя информацию УПЦ МП о том, что Агапита насильно перевозят из Черновицкой области, где он гостил, в столицу на встречу с президентом Петром Порошенко, Алексеева подчеркнула: “Сотрудники Винницкого управления СБУ не выезжали в Черновицкую область“.

Читай также: Верующие УПЦ МП молились в снегу под Радой “о невмешательстве власти“

“И тем более, сотрудники управления никого не задерживали“, - добавила пресс-офицер. 

Ранее глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что Митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке перевозят в Киев на разговор с президентом.

Поделись:
Теги: Агапит, митрополит, СБУ, УПЦ МП, Объединительный собор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    14.12.2018, 16:20
Оценка:  +3
Peyot
РПЦ сейчас будет всячески тероризировать страну но они как и их кремлевские кураторы не догоняют что им уже ничего не светит! Украина ушла из совка навсегда!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь