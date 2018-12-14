В ОРДЛО съезжаются СМИ РФ с сюжетами о наступлении ВСУ

Параллельно оккупационные войска усиливают свои боевые возможности под видом подготовки к учениям.

Военная разведка предупреждает, что пропагандистские СМИ усиленно работают в ОРДЛО facebook.com/theDefenceIntelligence.ua

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Командование российских войск скрыто усиливает боевые возможности соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ на оккупированной территории Донбасса. Туда же съезжаются российские СМИ для распространения фейковых видеосюжетов, заявили в Главном управлении разведки Минобороны.

Усиление боевых частей проходит под видом подготовки к проведению 20-25 декабря масштабных командно-штабных учений, отметили в ведомстве.

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“При этом местному населению оккупанты продолжают навязывать ложную информацию относительно действий Объединенных сил“, - подчеркнули в разведке.

“Это делается намеренно, с целью оправдания увеличения площадей территорий, на которых скрыто развиваются прибывшие для усиления подразделения российских оккупационных войск“, - пояснила пресс-служба.

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Одновременно в указанные районы прибыли съемочные группы российских СМИ с уже подготовленными провокационными и фейковыми видеосюжетами “О наступлении Вооруженных Сил Украины 14-15 декабря на Мариупольском направлении“.

“Понятно, что манипулятивным способом противник пытается навязать жителям оккупированных территорий и РФ убеждение о намерениях Украины якобы “силовым путем решить конфликт в Донбассе“, - подчеркивает разведка.

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РФ пытается усилить антиукраинские настроения среди местного населения и предотвратить снижение воинской дисциплины и потери “боевого духа“ среди российских военнослужащих.

Напомним, ранее в ГУ разведки Минобороны сообщили, что свои военные группировки в Крыму Россия усилила шестью подводными лодками нового типа, , 16 боевыми установками ракетных комплексов “Бастион“ и “Бал“ и 100 боевыми самолетами.