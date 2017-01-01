"Накрыли" банду, вербовавшую украинских моряков для перевозки нелегалов

В разоблачении преступников были задействованы кроме украинских правоохранителей и зарубежные коллеги из Великобритании, Греции, Турции и Италии.

Сотрудники Национальной полиции Украины разоблачило преступную группу, которая занималась вербовкой украинских моряков для перевозки нелегалов в Европу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции.

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Преступная группировка была транснациональной - в ее состав входило более 30 граждан Украины. Пятеро из них задержаны, сейчас продолжаются следственные действия, чтобы установить и задержать и других членов банды. В поимке и разоблачении преступников были задействованы как украинские правоохранители, так и зарубежные коллеги из Великобритании, Греции, Турции и Италии, при поддержке Интерпола и Европола.

Сообщается, что злоумышленники предлагали украинским гражданам от 2 до 4 тысяч долларов США за работу в составе экипажей турецких судов, обучая их управлять этими плавсредствами и навыкам морской навигации. В дальнейшем завербованные украинцы переправляли в Грецию и Италию нелегальных мигрантов. По данным полиции, моряки не понимали того, что они совершают преступление. Однако в результате более 250 граждан Украины сейчас находятся в тюрьмах Греции и Италии за контрабанду мигрантов.

Среди подозреваемых 30 украинцев (жители Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областей), а также граждане Турции и Российской Федерации.

Как сообщалось в октябре, экс-сотрудник прокуратуры продавал украинок в секс-рабство за границу.