Пограничники будут усиленно проверять людей на границе в связи с Объединительным собором

В рамках своих полномочий ГПСУ постарается предотвратить допуск в Украину лиц, которые могут готовить провокации.

Читай также: Священника УПЦ МП пустили из Киева в Донецк, но не выпустили обратно

Госпогранслужба будет проводить дополнительные проверки на границе в связи в Объединительным собором украинских церквей, который состоится 15 декабря. Об этом рассказал спикер ГПСУ Олег Слободян, передает УНН.

Проверки проведут для того, “чтобы выявить лиц, которые могут помешать проведению Объединительного собора и устраивать провокации“, подчеркнул Слободян.

Читай также: Священников УПЦ МП возвращают из ОРДЛО в Почаев и Славянск - Тымчук

“Дополнительные меры направлены на то, чтобы выявить лиц, которые могут способствовать или осуществлять провокации в течение завтрашнего дня во время Объединительного собора“, - отметил он. Мероприятия по выявлению возможных провокаций будут комплексными, добавил Слободян.

Читай также: Митрополита принудительно везут в Киев на встречу с Порошенко - УПЦ МП

Он напомнил, что дополнительные ограничительные меры при пересечении границы и линии разграничения были внедрены после введения военного положения, но к Объединительному собору пограничники дополнительно уточнят задачи.

Читай также: В Черновцы не выезжали и митрополита не забирали - СБУ

Напомним, ранее в СБУ заявляли о возможности провокаций во время проведения Объединительного собора в Софии Киевской в субботу, 15 декабря.