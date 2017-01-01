В Украине возбудили первое уголовное дело за нарушение границы
Управление СБУ в Одесской области открыло первое в Украине уголовное производство за незаконное пересечение границы.
Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал на своей странице в Facebook.
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Так 11 декабря пограничники Белгород-Днестровского отряда Южного регионального управления задержали нарушителя государственной границы – 32-летнего гражданина Молдовы. Мужчина пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска, поскольку ранее украинские пограничники запретили ему въезд в Украину сроком на 10 лет.
“Сейчас по сообщению сотрудников Госпогранслужбы следственным отделом Управления СБУ в Одесской области начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 332-2 УК Украины “Незаконное пересечение государственной границы Украины“, - говорится в сообщении.
Цигикал пояснил, что задержанного гражданина передали управлению СБУ для проведения следственных действий. В случае доказательства его вины, нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.
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“Это первое, но не последнее уголовное производство за незаконное пересечение границы. Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится“, - добавил он.
Как сообщалось 11 декабря, более 1000 россиян не пустили в Украину, но ездить на соревнования можно.