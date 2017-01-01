Митрополит Агапит и правда едет в Киев, но без участия СБУ

Священник понятия не имеет, почему появилась информация о его задержании, сам он хочет пообщаться с коллегой об Объединительном соборе.

Агапит не разговаривал с СБУ и в Киев отправился сам mp-eparhia.org.ua

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Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит (Бевцик) действительно едет в Киев, но СБУ его не задерживала. Об этом сам митрополит рассказал в комментарии “112-Украина“.

Отвечая на вопрос, что с ним сейчас происходит, Агапит заявил: “Нахожусь в автомобиле, еду в Киев на встречу с митрополитом Винницким. Хочу с ним поговорить. Вот так сейчас идут дела“.

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Он отрицает, что его кто-либо принудительно перевозил в сторону столицы на разговор с президентом Петром Порошенко на тему Объединительного собора. “СБУ меня не перевозит. Тем более, я не готов сказать, буду ли я на соборе“, - отметил митрополит.

По словам Агапита, СБУ к нему не обращалась ни по каким вопросам. Митрополит не знает, почему глава юротдела УПЦ МП заявил, что его УСБУ Винницкой области везет его из Черновицкой области в столицу.

“Может быть, так сложилось...Услышали, зная мою позицию, что я не хочу идти на собор, что я все-таки еду в Киев. Но я еду поговорить с владыкой Симеоном“, - говорит Агапит.

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Он признал, что будет обсуждать с Симеоном вопрос участия в соборе. Сам митрополит в итоге разговора заявил, что на него идти все же не планирует: “Я пока не решил идти на собор, и это однозначно. Такая моя позиция, повлиять на нее ничего не может“.

Агапит при этом высказался об объединении церквей и Томосе довольно нейтрально. “Думаю, что пройдет собор. Бог в помощь, пусть решают вопросы государство со священниками, которые хотят этого Томоса“, - отметил священник.

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“Но у нас позиция с блаженнейшим Онуфрием такая, что мы пока воздерживаемся от участия в этом соборе“, - подчеркнул он.

Ранее глава юридического отдела УПЦ МП Александр Бахов заявил, что Агапита сотрудники СБУ принудительно перевозят в Киев для разговора с президентом. В СБУ эту информацию опровергли.