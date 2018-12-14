Четверо в масках забрали у одессита почти 1,5 млн гривен - СМИ

Пострадавший пытался остановить авто, бросившись на капот, но бандиты стали отстреливаться.

В Одессе произошло вооруженное ограбление, нападавших было четверо, у мужчины украли почти 15 миллиона гривен.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

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"Вчера в Одессе 4 человека в балаклавах избили мужчину и завладели его сумкой и которой находилось 700 тыс. гривен и 23 000 долларов", - говорится в сообщении.

Пострадавший пытался остановить автомобиль, бросившись на его капот, но упал после того, как в него стали стрелять. К счастью, мужчина телесных повреждений не получил.

Как сообщалось 6 декабря в Киеве, в Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами.