Четверо в масках забрали у одессита почти 1,5 млн гривен - СМИ
Пострадавший пытался остановить авто, бросившись на капот, но бандиты стали отстреливаться.
В Одессе произошло вооруженное ограбление, нападавших было четверо, у мужчины украли почти 15 миллиона гривен.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
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"Вчера в Одессе 4 человека в балаклавах избили мужчину и завладели его сумкой и которой находилось 700 тыс. гривен и 23 000 долларов", - говорится в сообщении.
Пострадавший пытался остановить автомобиль, бросившись на его капот, но упал после того, как в него стали стрелять. К счастью, мужчина телесных повреждений не получил.
Как сообщалось 6 декабря в Киеве, в Киеве со стрельбой напали на внедорожник и похитили сумку с деньгами.