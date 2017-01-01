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Стало известно, сколько резервистов подписали контракты в этом году

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В Украине 3 декабря начался цикл масштабных мероприятий с резервистами и военнообязанными.
Контракты с Минобороны заключили 5 тысяч человек
Контракты с Минобороны заключили 5 тысяч человек
Минобороны Украины

Министерство обороны за последний год заключило контракт с 5000 резервистами. Об этом сообщил офицер управления по связям с общественностью ВСУ Роман Туровец, пишет УНН в пятницу, 14 декабря.

Так, отвечая на вопрос, сколько резервистов уже решили заключить контракты с ВСУ, Туровец ответил: "В период с 2018 года 5000 человек заключили контракт с Минобороны". 

Напомним, 3 декабря в десяти областях Украины, где было объявлено военное положение, начались учебные сборы резервистов.

Сборы резервистов: Полторак рассказал о нюансах

 

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Теги: Минобороны, военные, ВСУ, контрактники
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Источник: korrespondent.net

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