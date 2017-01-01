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Объединительный собор: Журналистов в Софию не пустят и дроны запретят

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Приветственные слова и молитвы будут транслировать на экраны на Софиевской площади, где журналистам оборудуют локацию.
Журналистов не пустят ни на территорию заповедника, ни на территорию собора
Журналистов не пустят ни на территорию заповедника, ни на территорию собора
EPA/UPG

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Представителей СМИ предупредили, что их не пустят на территорию заповедника Софии Киевской и Софиевского собора во время Объединительного собора 15 декабря. Об этом в Facebook сообщила страница ГО “Томос 2018“, которая освещает события вокруг объединения церквей.

“По итогам работы подготовительного оргкомитета формат проведения Собора был определен, как закрытый“, - напомнили в оргкомитете. 

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В начале мероприятия, несмотря на это, состоится трансляция совместной молитвы Иерархов и их приветственного слова, - заверили в ГО. 

“Сигнал выступлений получают все телеканалы и он будет передан на экраны на Софииивський площади“, - отмечается в сообщении.

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Кроме того, для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора. 

“Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет“, - подчеркивает оргкомитет. 

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Чтобы попасть на локацию для СМИ, журналистам нужно взять с собой удостоверение и пройти рамки безопасности. Не будет возможной и работа дронов в районе проведения собора - из-за мер безопасности.

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Ранее Госпогранслужба сообщала, что введет дополнительные проверки на границе с целью предупреждения провокаций в связи с Объединительным собором.

 

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Теги: Объединительный собор, томос, автокефалия, СМИ
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