Объединительный собор: Журналистов в Софию не пустят и дроны запретят

Приветственные слова и молитвы будут транслировать на экраны на Софиевской площади, где журналистам оборудуют локацию.

Журналистов не пустят ни на территорию заповедника, ни на территорию собора EPA/UPG

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Представителей СМИ предупредили, что их не пустят на территорию заповедника Софии Киевской и Софиевского собора во время Объединительного собора 15 декабря. Об этом в Facebook сообщила страница ГО “Томос 2018“, которая освещает события вокруг объединения церквей.

“По итогам работы подготовительного оргкомитета формат проведения Собора был определен, как закрытый“, - напомнили в оргкомитете.

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В начале мероприятия, несмотря на это, состоится трансляция совместной молитвы Иерархов и их приветственного слова, - заверили в ГО.

“Сигнал выступлений получают все телеканалы и он будет передан на экраны на Софииивський площади“, - отмечается в сообщении.

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Кроме того, для представителей медиа будет обустроена специальная локация - подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора.

“Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет“, - подчеркивает оргкомитет.

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Чтобы попасть на локацию для СМИ, журналистам нужно взять с собой удостоверение и пройти рамки безопасности. Не будет возможной и работа дронов в районе проведения собора - из-за мер безопасности.

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Ранее Госпогранслужба сообщала, что введет дополнительные проверки на границе с целью предупреждения провокаций в связи с Объединительным собором.