В Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров - Пенсионный фонд
Глава правления Пенсионного фонда Украины поддержал необходимость разграничения налогов и взносов на социальное страхование.
Если в Украине не будет уплаты единого социального взноса, говорить о ежегодной индексации пенсий будет крайне трудно. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, сообщается на сайте Верховной Рады в пятницу, 14 декабря.
Капинус поддержал необходимость разграничения налогов и взносов на соцстрахование.
"Сегодня на 10 работников приходится 11 пенсионеров", - отметил глава правления ПФУ.
Ранее старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что повышения пенсионного возраста Украине не избежать.
Стало известно, как вырастут пенсии в 2019 году
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