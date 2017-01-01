Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине на 10 работающих приходится 11 пенсионеров - Пенсионный фонд

Комментариев: 0
Глава правления Пенсионного фонда Украины поддержал необходимость разграничения налогов и взносов на социальное страхование.
В Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров
В Украине на 10 работников приходится 11 пенсионеров
Корреспондент.net

Если в Украине не будет уплаты единого социального взноса, говорить о ежегодной индексации пенсий будет крайне трудно. Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус, сообщается на сайте Верховной Рады в пятницу, 14 декабря.

Капинус поддержал необходимость разграничения налогов и взносов на соцстрахование.

"Сегодня на 10 работников приходится 11 пенсионеров", - отметил глава правления ПФУ. 

Ранее старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский заявил, что повышения пенсионного возраста Украине не избежать.

Стало известно, как вырастут пенсии в 2019 году

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, пенсия, пенсионный фонд, пенсионеры, пенсионная реформа, пенсионное обеспечение, единый взнос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь