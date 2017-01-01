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В Украине нет эпидемии гриппа - Минздрав

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Превышение эпидемиологического порога не означает начало эпидемии, сообщили в Министерстве здравоохранения.
В Украине превышен эпидемпорог по заболеваемости гриппом
В Украине превышен эпидемпорог по заболеваемости гриппом

Превышение эпидемического порога заболеваемости на грипп и ОРВИ в Украине не означает эпидемии гриппа. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщили в Центре общественного здоровья министерства.

Отмечается, что на прошлой неделе впервые за сезон в Украине был превышен эпидемпорог по заболеваемости гриппом. Однако в Минздраве подчеркивают, что произошел типичный для этого периода года и вполне ожидаемый подъем заболеваемости.

"Пока о начале эпидемии гриппа речь не идет", - сказали в пресс-службе.

Также в ведомстве разъяснили, что эпидемпорог - это интенсивный показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ. Его рассчитывают на основе данных о заболеваемости за много лет. Эпидемпорог для Украины и отдельно для каждой области рассчитывают ежегодно.

"Для нынешнего эпидемического сезона порог составляет 518,68 на 100 тысяч населения. На сегодня эта цифра превышена на 1,8%, что типично и ожидаемо для этого времени года и не означает, что в стране началась эпидемия", - добавили в ЦОС.

Ранее сообщалось, что в Украине началась эпидемия гриппа.

Также в Украине зафиксировали первую смерть от ОРВИ.

 

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Теги: Минздрав, грипп, заболевание, ОРВИ, заболевания, эпидемия грипп, МОЗ
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Источник: korrespondent.net

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