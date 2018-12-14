Не "Taryan Towerse" единым: СБУ заинтересовалось десятками стройплощадок в центре Киева

“TARYAN GROUP“ - оказалась не единственной компанией, к которой СБУ пытается применить незаконные рычаги давления. В распоряжение LIGA.net. попало письмо Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ с перечнем 30 площадок, при разработке документации на строительство которых не было получено согласований от Министерства культуры. Как сообщил на днях в открытом видеообращении к Президенту Украины основатель “TARYAN GROUP“ Артур Мхитарян, люди СБУ требуют от него 1 млн. дол. за разрешительные документы Минкульта. По его словам, в подобной ситуации оказались множество компаний отрасли.

Кроме ЖК “Taryan Towers“, в перечень попали ЖК “Podil Plaza&Residence“, “Alter Ego“, “Tetris Hall“, “Новопечерский квартал №5“, “Edelweiss House“, “Elyseum“, “Cardinal“, “Victory V“, “TetrisHall“, “Hhouse“, “Crystal House“, “Aurum“, “Cosmos“, “Стиль“, “Эдельдорф“, “Камертон“, клубные дома “Struetinsky“, “Малевича, 48“, БЦ “Реноме“ и другие объекты.

Как сообщалось ранее, вся градостроительная деятельность в Украине урегулирована ЗЗ “О регулировании градостроительной деятельности“. Единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция — ГАСИ. Осуществляя любые действия по проверке качества строительства якобы с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства, СБУ фактически подменяет специальные государственные органы.