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Не "Taryan Towerse" единым: СБУ заинтересовалось десятками стройплощадок в центре Киева

Комментариев: 5
Не "Taryan Towerse" единым: СБУ заинтересовалось десятками стройплощадок в центре Киева

“TARYAN GROUP“ - оказалась не единственной компанией, к которой СБУ пытается применить незаконные рычаги давления. В распоряжение  LIGA.net. попало письмо Главного управления   по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ  с перечнем 30 площадок, при разработке документации на строительство которых не было получено согласований от Министерства культуры. Как сообщил на днях в открытом видеообращении к Президенту Украины основатель “TARYAN GROUP“ Артур Мхитарян, люди СБУ требуют от него 1 млн. дол. за разрешительные документы Минкульта. По его словам, в подобной ситуации оказались множество компаний отрасли.

Кроме ЖК “Taryan Towers“, в перечень попали ЖК “Podil Plaza&Residence“, “Alter Ego“, “Tetris Hall“, “Новопечерский квартал №5“, “Edelweiss House“, “Elyseum“, “Cardinal“, “Victory V“, “TetrisHall“, “Hhouse“, “Crystal House“, “Aurum“, “Cosmos“, “Стиль“, “Эдельдорф“, “Камертон“, клубные дома “Struetinsky“,  “Малевича, 48“, БЦ “Реноме“ и другие объекты.

Как сообщалось ранее, вся градостроительная деятельность в Украине урегулирована ЗЗ “О регулировании градостроительной деятельности“. Единственным органом, осуществляющим контроль в сфере строительства, является Государственная архитектурно-строительная инспекция — ГАСИ. Осуществляя любые действия по проверке качества строительства якобы с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах строительства, СБУ фактически подменяет специальные государственные органы.

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Комментариев (5)
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doc1    14.12.2018, 21:25
Оценка:  +1
doc1
Все строй компании (читать ГОП КОМПАНИИ) 100% мошенники!!! Их не то что проверить их надо очень серёзно проверить!
а Мхичитаряна если что то не устраивает может ехать в армению и там строить!
drozdikus    14.12.2018, 21:38
Оценка:  -2
drozdikus
ты чучело сам хоть что то построил)? ты хоть что то понимаешь в строй индустрии? пукни в в ответ)
doc1    14.12.2018, 21:45
Оценка:  0
doc1
Слишь мудозвон ты тут уже и так набздел!
drozdikus    14.12.2018, 21:47
Оценка:  -1
drozdikus
вопрос еще раз клоун ) что ты построил?
nvk1945    14.12.2018, 21:18
Оценка:  -1
nvk1945
Видать прибыльное это занятие)))
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