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В Фастове под завалами нашли тела беременной и мужчины - соцсети

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В социальной сети сообщают о погибших в результате взрыва жилого дома.
В Фастове под завалами нашли тела беременной и мужчины - соцсети
© bigmir.net
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  • Причины взрыва неизвестны и выясняются специалистами
В Фастове под завалами нашли тела беременной и мужчины - соцсети
Причины взрыва неизвестны и выясняются специалистами
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Сегодня, 14 декабря, в Фастове Киевской области на улице Садовой в жилом доме прогремел взрыв, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщает руководитель филиала Наш Городок Юлия Шпакович в Facebook.

По информации девушки, под завалами дома обнаружены тела 22-летней девушки и мужчины. По предварительным данным, девушка ждала ребенка.


“Под завалами достали тело молодой женщины ... Сообщили городские власти и спасатели. Все. Не хочу больше писать таких новостей. Надеюсь, это все. По информации на 22.00 от взрыва погибли 2 человека - мужчина и женщина“ - сообщила Шпакович.

В Фастове обрушился жилой дом
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Ранее сообщалось, что в Фастове от взрыва, предположительно, газа, обрушилось три из пяти этажей на углу дома на улице Садовой. Пострадал мужчина, который вышел покурить, и его взрывом вынесло с балкона.

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Теги: фастов, обвал дома, погибшие
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