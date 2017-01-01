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Для расследования взрыва в Фастове создали спецкомиссию

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Для установления причины взрыва в жилом доме в Фастове Киевской области создали специальную комиссию.
Взрыв в Фастове
Взрыв в Фастове
facebook.com/kyivoblgas

Для расследования причин взрыва в Фастове создана комиссия техногенно-экологической безопасности, в состав которой вошел также представитель Киевоблгаза. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает пресс-служба газового предприятия.

Отмечается, что после взрыва в доме в Фастове сотрудники Киевоблгаза обследовали внешнее газовое оборудование.

"Повреждений не обнаружено. Сотрудники ПАО Киевоблгаз осмотрели газовые колодцы и подъезды соседних жилых домов - утечки и взрывы газа отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

Напомним, утром 14 декабря произошел взрыв в пятиэтажном доме в Фастове. Были разрушены квартиры на трех этажах, около 10 квартир остались без окон.

По последним данным, под завалами ищут двух человек.

 

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Теги: газ, Киевская область, дом, взрыв, расследование, Фастов
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Источник: korrespondent.net

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