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Американцам в Украине дали советы на 15 декабря

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Посольство США в Украине посоветовало американцам в субботу, 15 декабря, избегать массовых акций возле украинских храмов.
В Софие Киевской 15 декабря состоится Объединительный собор
В Софие Киевской 15 декабря состоится Объединительный собор
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Посольство США рекомендует американцам в Украине в субботу, 15 декабря, избегать массовых скоплений людей и демонстраций возле религиозных сооружений в связи с проведением в Киеве Объединительного собора. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Украине.
 
В частности, согласно информации посольства, ожидаются массовые акции религиозных мест по всей стране.
 
"В субботу, 15 декабря, состоится голосование, связанное с автокефалией для украинской православной церкви, в Соборе Святой Софии в Киеве (ул. Владимирская, 24). В этом районе ожидается огромная толпа людей. Масса людей и протесты также ожидаются возле других религиозных мест по всей стране", – говорится в сообщении.
 
Американские дипломаты призывают быть готовыми к более усиленному присутствию полиции, чем обычно это бывает, а также к перекрытию улиц, ограничениям и обыскам.
 
Напомним, ранее Нацполиция заявила, что готова обеспечить порядок в Киеве 15 декабря, в день проведения Объединительного собора. При этом США предупредили о террористической угрозе в Украине.

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Теги: Киев, Собор, посольство США, предупреждение
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Источник: korrespondent.net

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