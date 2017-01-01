Херсонский облсовет лишил русский язык статуса регионального

Решение принято руководствуясь статьями Конституции, статьями закона О местном самоуправлении в Украине и решением Конституционного суда.

Депутаты Херсонского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального. Об этом сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации в пятницу, 14 декабря.

"Сегодня на XXII сессии областного совета VII созыва депутаты поддержали предложение, которое внес депутат областного совета Дмитрий Бутрий, относительно отмены решения о региональном русском языке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято руководствуясь статьями 10, 92 Конституции Украины, статьями 43,59 закона Украины О местном самоуправлении в Украине, решением Конституционного Суда Украины от 28 февраля 2018 года № 2-р/2018.

При этом не указано, сколько именно депутатов проголосовали за лишение русского языка статуса регионального.

Ранее в октябре региональный статус русского языка отменил горсовет Херсона. "За" проголосовали 33 из 38 избранников.

Накануне Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка. За это решение проголосовали три четверти всех депутатов собрания.

Напомним, депутаты Верховной Рады приняли 3 июля 2012 года закон Об основах государственной языковой политики авторства Колесниченко-Кивалова.

Данным законом вводилось понятие "региональный язык" – язык, который традиционно используется в пределах определенной территории государства гражданами этого государства, которые составляют группу менее численную, чем остальное население этого государства, и/или отличается от официального языка (языков) этого государства.

А 24 февраля 2014 года парламент проголосовал за отмену этого закона. Также 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины языковой закон Колесниченко-Кивалова признал неконституционным.

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