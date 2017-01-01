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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный

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С начала текущих суток сепаратисты не открывали огонь по позициям украинских военных в зоне ООС.
Интенсивность обстрелов на Донбассе снизилась
Интенсивность обстрелов на Донбассе снизилась
facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки в зоне Операции объединенных сил зафиксировано 10 обстрелов, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 15 декабря. 

"Противник продолжает применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями…В результате боевых действий один украинский военный был легко ранен", - говорится в сообщении.

Незаконные вооруженные формирования обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции Объединенных сил недалеко от населенного пункта хутор Вильный, что на Попаснянском направлении и в районе населенного пункта Светлодарск.

Противник также вел огонь из БМП-2, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку населенных пунктов Марьинка, Пески, Старогнатовка, Первомайское - на Донецком направлении и позиций украинских военных в районе населенных пунктов Чермалык, Гнутово и Водяное на Мариупольском направлении.

"В течение текущих суток враг не открывал огонь по позициям украинских военных", - подытожили в штабе ООС.

Как сообщалось, за предыдущие сутки количество обстрелов на Донбассе увеличилось до 22, в результате боевых действий погибли двое военных.

 

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, АТО новости, режим тишины на Донбассе, АТО на востоке Украины, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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