Объединительный собор УПЦ: Что нужно знать

Цель собрания - создание единой автокефальной православной церкви в Украине, независимой от Российской православной церкви.

Проводится событие будет в Софийском соборе wikipedia.org

Сегодня, 15 декабря, запланировано проведение Объединительного собора. Краткое объяснение, чем именно важно это событие для Украины опубликовал 112.

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На Объединительном соборе Украинской поместной православной церкви соберутся священнослужители и миряне существующих ныне украинских церквей. Цель собрания - создание единой автокефальной православной церкви в Украине, независимой от Российской православной церкви.

Таким образом, украинская православная церковь может стать 15-й автокефальной церковью в мире.

На соборе предстоит решат, каким будет устав и проведут тайные выборы предстоятеля. Участниками станут священнослужители трех существующих на данный момент церквей в Украине - Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

На присутствии последних на соборе, как сообщается, настаивал Вселенский патриархат, но их присутствие под вопросом - в Московском патриархате выступают против создания независимой церкви в Украине.

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Проводится событие будет в Софийском соборе. Начало запланировано на 10:00.

Как уже сообщалось, событие будет закрытым, СМИ допущено на собор не будут. Однако основная информация будет передана пресс-службой в процессе проведения собора и будет публиковаться СМИ в течении дня.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП “не клюнет“: Онуфрий о предложении стать частью поместной церкви.