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Объединительный собор УПЦ: Что нужно знать

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 3
Цель собрания - создание единой автокефальной православной церкви в Украине, независимой от Российской православной церкви.
Проводится событие будет в Софийском соборе
Проводится событие будет в Софийском соборе
wikipedia.org

Сегодня, 15 декабря, запланировано проведение Объединительного собора. Краткое объяснение, чем именно важно это событие для Украины опубликовал 112.

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На Объединительном соборе Украинской поместной православной церкви соберутся священнослужители и миряне существующих ныне украинских церквей. Цель собрания - создание единой автокефальной православной церкви в Украине, независимой от Российской православной церкви.

Таким образом, украинская православная церковь может стать 15-й автокефальной церковью в мире.

На соборе предстоит решат, каким будет устав и проведут тайные выборы предстоятеля. Участниками станут священнослужители трех существующих на данный момент церквей в Украине - Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

На присутствии последних на соборе, как сообщается, настаивал Вселенский патриархат, но их присутствие под вопросом - в Московском патриархате выступают против создания независимой церкви в Украине.

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Проводится событие будет в Софийском соборе. Начало запланировано на 10:00.

Как уже сообщалось, событие будет закрытым, СМИ допущено на собор не будут. Однако основная информация будет передана пресс-службой в процессе проведения собора и будет публиковаться СМИ в течении дня.

Ранее сообщалось, что УПЦ МП “не клюнет“: Онуфрий о предложении стать частью поместной церкви.

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Теги: Автокефальная церковь, собор, Объединительный собор
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Комментариев (3)
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МішкаНаПівдні*    15.12.2018, 10:25
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
На Украине есть уже признанная ВО ВСЕМ МИРЕ православная церковь это УПЦ главой которой является митрополит Онуфрий. Уверен большинство верующих УПЦ за единую Церковь и объединение, но для этого иерархи Филарет и Макарий , вместе со своими прихожанами должны ИСКРЕННЕ покаяться и вернуться в УПЦ.
МішкаНаПівдні*    15.12.2018, 10:32
Оценка:  -2
МішкаНаПівдні*
Есть определенные правила создания новой независимой церкви. Первое - этого должны желать священники и прихожане, второе - на такую самостоятельность, должна дать разрешение вышестоящая Церковь. В УПЦ такие важные вопросы решает собрание Глав епархий - Собор, который решил не создавать новую церковь
МішкаНаПівдні*    15.12.2018, 10:37
Оценка:  -2
МішкаНаПівдні*
Священники УПЦ любят свою Родину, патриоты Украины(как и большинство прихожан), для митрополита Онуфрия украинский язык родной, язык на котором он думает, но создание новой церкви по правилам предложенным Константинополем просто противоречит церковным законам - канонам.
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