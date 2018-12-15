Командир "Никополя" отказался давать показания на правах военнопленного

Ранее так же поступили командиры других захваченных Российской Федерацией украинских кораблей.

Командир катера “Никополь“ Богдан Небылица отказался от показаний на допросе ФСБ РФ на правах военнопленного. Об этом сообщил Николай Полозов, со ссылкой на адвоката украинского моряка Эмиля Курбединова.

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По словам Курбединова, Небылица “держится молодцом, выглядит бодро, улыбается“. Известно, что Богдана четыре раза переводили из камеры в камеру. Отношение с нынешним сокамерником нормальные.

С моряком были проведены следственные действия. В процессе допроса Небылица заявил, что является военнопленным.

Сообщается, что ранее так же поступили командиры других захваченных Российской Федерацией украинских кораблей - капитан захваченного буксира “Яны Капу“ Олег Мельничук и командир малого бронекатера “Бердянск“ Роман Мокряк.

Ранее сообщалось, что украинские военные корабли снова отправят в Керченский пролив.