Итоги 14 декабря: Взрыв в Фастове и армия Косово

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Взрыв в жилом доме Фастова

В Фастове Киевской области в жилом 5-этажном доме произошел взрыв, в результате которого погибли 2 человека. В Киевоблгазе заявили, что следов газа на месте не обнаружено. Жителей 70 квартир эвакуировали.

В Косово заявили о создании собственной армии

Парламентарии Косово поддержали законопроект о создании собственной армии. Численность профессиональных военных может составить 5 тысяч человек. В ответ на решение Косово, Сербия заявила, что может направить туда свои вооруженные силы или объявить его оккупированной территорией.

Верующие УПЦ МП провели молебен у стен Рады

Сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата провели под Верховной Радой молебен “о невмешательстве власти“. На месте усиленно работала полиция.

В Израили начались протесты

Протесты в Израиле

Акции протеста против повышения цен прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме. Несколько сотен человек недовольны повышением цен на продукты питания, электричество, воду.