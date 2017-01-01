Итоги 14 декабря: Взрыв в Фастове и армия Косово
News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Взрыв в жилом доме Фастова
В Фастове Киевской области в жилом 5-этажном доме произошел взрыв, в результате которого погибли 2 человека. В Киевоблгазе заявили, что следов газа на месте не обнаружено. Жителей 70 квартир эвакуировали.
В Косово заявили о создании собственной армии
Парламентарии Косово поддержали законопроект о создании собственной армии. Численность профессиональных военных может составить 5 тысяч человек. В ответ на решение Косово, Сербия заявила, что может направить туда свои вооруженные силы или объявить его оккупированной территорией.
Верующие УПЦ МП провели молебен у стен Рады
Сторонники Украинской православной церкви Московского патриархата провели под Верховной Радой молебен “о невмешательстве власти“. На месте усиленно работала полиция.
В Израили начались протесты
Протесты в Израиле
Акции протеста против повышения цен прошли в Тель-Авиве и Иерусалиме. Несколько сотен человек недовольны повышением цен на продукты питания, электричество, воду.