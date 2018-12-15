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Единую церковь возглавит Митрополит Киевский - СМИ

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На Софийской площади собралось много людей, началась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.
На Софийской площади собрались сторонники автокефалии
На Софийской площади собрались сторонники автокефалии
twitter.com/HromadskeUA

Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх. Об этом говорится в проекте устава Церкви, пише УП в субботу, 15 декабря.

Отмечается, что документ является начальным вариантом устава, утвержденным 29 ноября Синодом Вселенского патриархата. В нем не учтены правки, которые за последние дни были в него внесены совместной рабочей группой УПЦ КП, УАПЦ представителями Московского патриархата и экзархами Константинопольского патриарха.

Из этого проекта известно, что на этом этапе титул патриарха глава новой Украинской Церкви не получит, хотя сама церковь станет автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквями.

Синод новой Церкви, согласно документу, должен состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода будет составлять один год.

Предстоятеля автокефальной Церкви будут постоянно выбирать на поместном Соборе.

Миро для новой Церкви на данном этапе будет вариться Константинопольской церковью, но все остальные атрибуты церковной независимости Украинская Церковь получает уже.

Тем временем, на Софийской площади собралось много людей, началась совместная молитва иерархов за автокефалию Украинской церкви.

Из-за Собора в центре Киева усилили меры безопасности.

Как известно, Объединительный собор Украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве. На нем руководители украинских православных церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ (МП) - должны принять решение об объединении церкви и выбрать ее предстоятеля. Именно ему в будущем должны предоставить томос об автокефалии Украинской православной церкви.

 

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Теги: Киев, церковь, православная церковь, Собор, томос
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kapablankas    15.12.2018, 10:47
Оценка:  0
kapablankas
судя по фото и видео на Софиевскую вывели все подразделения силовых структур для создания массовки и если ЧТО.

не надо быть физиономистом чтобы увидеть мизерное колличество прихожан
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