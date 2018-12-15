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"Я неугодный человек": Насиров назвал дело против себя заказным

Комментариев: 2
Чиновник настроен оптимистично и считает, что восстановление в должности будет окончательным.
Насиров считает, что с помощью уголовного дела от него хотят избавиться
Насиров считает, что с помощью уголовного дела от него хотят избавиться
unian.net

Вернувшийся на должность главы ГФС Роман Насиров назвал дело против себя заказным. Об этом говорится в интервью чиновника “Вести“.

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По словам Насирова, с помощью уголовного дела от него хотят избавиться, как от неугодного человека: “Это искусственное дело. Есть неугодный человек - с одной стороны его можно подвесить уголовным делом, с другой стороны - попытаться испортить репутацию. Потом, если человек мешает - незаконно уволить“.

Тем не менее, чиновник настроен оптимистично  и считает, что восстановление в должности будет окончательным.

“Все, в чем меня обвиняют - это в выполнении моих прямых обязанностей на посту главы ГФС. Что я подписывал налоговые рассрочки для украинского бизнеса. За время моей работы, если не ошибаюсь, было предоставлено приблизительно 10 тысяч рассрочек. И это законная норма, предусмотренная статьей 100 Налогового кодекса“, - заявил Насиров.

Ранее сообщалось, что судья объяснила, почему Насирову пришлось вернуть работу.

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Теги: Насиров, ГФС, скандал, коррупция
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Комментариев (2)
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сергей11    15.12.2018, 12:21
Оценка:  0
сергей11
Как он уже надоел..
Ruspidor    15.12.2018, 11:58
Оценка:  +1
Ruspidor
Будет управлять гфс из колонии - украинское ноу хау!
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