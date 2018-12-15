На Собор приехали два митрополита УПЦ МП - СМИ

Участие в объединительном соборе, по данным СМИ, примут митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон.

Участие в Объединительном соборе украинских православных церквей примут два митрополита УПЦ Московского патриархата - Александр (Драбинко) и Симеон. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает Громадське.

Данную информацию подтверждает священнослужитель УПЦ Киевского патриархата, настоятель Храма святого великомученика Димитрия Солунского Богдан Тимошенко.

В Святой Софии уже состоялась регистрация участников Собора. Ожидается, что в нем примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

Тем времене вблизи Святой Софии собрались тысячи людей на всеукраинский молебен.

По данным СМИ, Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В первом туре пройдет рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут трое претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Один из них возглавит новую церковь.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet