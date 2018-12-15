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На Собор приехали два митрополита УПЦ МП - СМИ

Комментариев: 3
Участие в объединительном соборе, по данным СМИ, примут митрополиты Александр (Драбинко) и Симеон.
В Киеве начинается Объединительный собор
В Киеве начинается Объединительный собор
facebook.com/oBohdanTymoshenko

Участие в Объединительном соборе украинских православных церквей примут два митрополита УПЦ Московского патриархата - Александр (Драбинко) и Симеон. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает Громадське.

Данную информацию подтверждает священнослужитель УПЦ Киевского патриархата, настоятель Храма святого великомученика Димитрия Солунского Богдан Тимошенко. 

В Святой Софии уже состоялась регистрация участников Собора. Ожидается, что в нем примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

Тем времене вблизи Святой Софии собрались тысячи людей на всеукраинский молебен.

По данным СМИ, Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх. 

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В первом туре пройдет рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут трое претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Один из них возглавит новую церковь.

 

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Теги: Киев, церковь, УПЦ МП, УПЦ КП, Собор, УАПЦ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Василище    15.12.2018, 14:05
Оценка:  -1
Василище
А анонсировали 10 с ещё 20 помощниками??))
iseamaster    15.12.2018, 12:49
Оценка:  -1
iseamaster
Позорище...
Людмил_А    15.12.2018, 12:42
Оценка:  +1
Людмил_А
не густо......
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