В Виннице неизвестные захватили собор УПЦ - СМИ

Около 20 неизвестных отобрали ключи от всех помещений.

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В субботу, 15 декабря, 20 неизвестных захватили Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Союз православных журналистов.

Около 20 человек спортивного телосложения отбрали ключи от всех помещений у охраны комплекса.

Забирайте свои вещи и уходите, – заявили захватчики

Ранее сообщалось о том, что на Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей. Верующие ожидают решение Объединительного собора о создании Украинской поместной православной церкви и избрание ее главы.