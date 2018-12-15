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В Виннице неизвестные захватили собор УПЦ - СМИ

Комментариев: 7
Около 20 неизвестных отобрали ключи от всех помещений.
Обстоятельства происшествия выясняются
Обстоятельства происшествия выясняются
wikipedia.org

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В субботу, 15 декабря, 20 неизвестных захватили Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщают Украинские Новости со ссылкой на Союз православных журналистов.

Около 20 человек спортивного телосложения отбрали ключи от всех помещений у охраны комплекса.

Забирайте свои вещи и уходите, – заявили захватчики

Ранее сообщалось о том, что на Софийскую площадь в Киеве сходятся тысячи людей. Верующие ожидают решение Объединительного собора о создании Украинской поместной православной церкви и избрание ее главы.

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Теги: украина, винница, Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор
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Комментариев (7)
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nvk1945    15.12.2018, 14:11
Оценка:  -2
nvk1945
Пенетратные активисты ананисты, всё никак не уймутся, работать никто не хочет, только захватывать научились.
ТакТакс    15.12.2018, 14:07
Оценка:  -1
ТакТакс
Ну совсем неизвестные..бандерофашисты.
donizete    15.12.2018, 13:37
Оценка:  +1
donizete
Винницкий Свято-Преображенский кафедральный собор Украинской Православной Церкви - какой патриархат, КП или МП? Что уже писать не надо? Во время проведения Собора как-никак очень актуально.
Колишній-східняк    15.12.2018, 13:54
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Я нигде не нашёл, какого он патриархата. Може общего (поочерёдного, пользования?
сергей11    15.12.2018, 12:58
Оценка:  -2
сергей11
И правильно.. Шаманам не место в Украине!
iseamaster    15.12.2018, 12:47
Оценка:  -3
iseamaster
Не угомонятся nuдopы...А Петро Олексеевич обицяв, що захватив нэ будэ.
donizete    15.12.2018, 13:35
Оценка:  -1
donizete
Тебе ж видней, сидя в Винницком Свято-Преображенском кафедральном соборе, провокатор!
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