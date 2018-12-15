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В 2019 году Укрзализныця повысит цены на билеты дважды

Комментариев: 3
В 2019 году стоимость билетов повысят 1 апреля и 1 октября.
Поездки по стране подорожают
Поездки по стране подорожают
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В 2019 году Укрзализныця дважды повысит стоимость билетов для пассажиров. Об этом стало известно из финплана компании.

Цены на билеты повысят дважды по 12% - 1 апреля 2019 года на 12% и 1 октября.

Главная идея, заложенная в финплане следующего года - развитие смежных отраслей экономики за счет модернизации Укрзализныци. Эта модель, показавшая свою эффективность на рынке вагонов, должна быть перенесена и на другие отрасли, с которыми сотрудничает железная дорога - прокомментировал повышение цен руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов

Главная идея нового финплана - всеобщее развитие
Главная идея нового финплана - всеобщее развитие
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Согласно расчетам, таким образом компания увеличит доходы на 18,5% или до 10,283 млрд грн. На данный момент проект рассматривается соответствующим министерством. 

Ранее пресс-служба компании сообщала о том, что билеты на поезда в связи с военным положением не подорожают.

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Теги: Укрзализныця, билеты, цена
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Комментариев (4)
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nvk1945    15.12.2018, 14:15
Оценка:  0
nvk1945
Правильно, ещё и в июле надо поднять пару раз, чего мелочится, не рабы и так проглотят)))
sergei77    15.12.2018, 13:40
Оценка:  +1
sergei77
а вы заметили, что и в этом году цены поднимали на газ именно 1 апреля и в следующем обещают на билеты.
Стебутся над нами даже не стесняясь ))) С днем дурака вас, граждане!
YaYarick    15.12.2018, 13:36
Оценка:  +1
YaYarick
Это правильно, а то, что-то мало платим.
sergei77    15.12.2018, 13:35
Оценка:  +2
sergei77
ЖИТИ ПО-НОВОМУ!
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