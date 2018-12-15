В 2019 году Укрзализныця повысит цены на билеты дважды

В 2019 году стоимость билетов повысят 1 апреля и 1 октября.

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В 2019 году Укрзализныця дважды повысит стоимость билетов для пассажиров. Об этом стало известно из финплана компании.

Цены на билеты повысят дважды по 12% - 1 апреля 2019 года на 12% и 1 октября.

Главная идея, заложенная в финплане следующего года - развитие смежных отраслей экономики за счет модернизации Укрзализныци. Эта модель, показавшая свою эффективность на рынке вагонов, должна быть перенесена и на другие отрасли, с которыми сотрудничает железная дорога - прокомментировал повышение цен руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов

Главная идея нового финплана - всеобщее развитие facebook.com

Согласно расчетам, таким образом компания увеличит доходы на 18,5% или до 10,283 млрд грн. На данный момент проект рассматривается соответствующим министерством.

Ранее пресс-служба компании сообщала о том, что билеты на поезда в связи с военным положением не подорожают.