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Порошенко опоздал на Объединительный собор

Комментариев: 3
Президент должен был выступить на Соборе в 9:30, но прибыл на Софийскую площадь только в 11:20.

Президент Петр Порошенко почти с двухчасовым опозданием прибыл на Объединительный собор украинских православных церквей, который проходит в Киеве в субботу, 15 декабря.

Его выступления перед Объединительным собором украинских православных планировалось в 09:30, однако Порошенко прибыл только в 11:20.

В Святой Софии уже состоялась регистрация участников Собора. Ожидается, что в нем примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

На соборе должен быть утвержден устав новой объединенной автокефальной Православной церкви в Украине и избран ее предстоятель.

6 января в Стамбуле Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви избранному на Объединительном соборе предстоятелю.

 

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Теги: Киев, церковь, Порошенко, Собор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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iseamaster    15.12.2018, 13:39
Оценка:  -1
iseamaster
А вдрух Пророшенку выберут. Патриарх Рошен! Звучит неплохо...
Letohradek    15.12.2018, 13:56
Оценка:  -1
Letohradek
Ватан, ты хотел, что бы твоего зэка выбрали?
iseamaster    15.12.2018, 14:06
Оценка:  0
iseamaster
Моего уже выбрали, кастрюля. Я прихожанин УПЦ.
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