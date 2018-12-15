Порошенко опоздал на Объединительный собор

Президент должен был выступить на Соборе в 9:30, но прибыл на Софийскую площадь только в 11:20.

Президент Петр Порошенко почти с двухчасовым опозданием прибыл на Объединительный собор украинских православных церквей, который проходит в Киеве в субботу, 15 декабря.

Его выступления перед Объединительным собором украинских православных планировалось в 09:30, однако Порошенко прибыл только в 11:20.

В Святой Софии уже состоялась регистрация участников Собора. Ожидается, что в нем примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

На соборе должен быть утвержден устав новой объединенной автокефальной Православной церкви в Украине и избран ее предстоятель.

6 января в Стамбуле Вселенский патриархат передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви избранному на Объединительном соборе предстоятелю.

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