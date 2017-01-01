Началось заседание Объединительного собора

В Соборе принимают участие церковные иерархи, священники и миряне, а также президент Порошенко.

В храме Святой Софии в Киеве начался Объединительный собор украинских православных церквей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УПЦ КП в субботу, 15 декабря.

"В Киеве 15 декабря 2018 года утром начался Объединительный собор Украинского православия, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне", - отмечается в нем.

Уточняется, что участники собора представляют три православные церкви, которые в настоящее время существуют в Украине: Украинскую православную церковь Киевского патриархата, Украинскую автокефальную православную церковь и Украинскую православную церковь, которая находится в единстве с Московским патриархатом.

"Первые две церкви приняли участие в соборе на уровне своих Архиерейских соборов, последняя (УПЦ МП) представлена отдельными представителями епископата, клира и мирян", - добавляется в сообщении.

Также отмечается, что перед началом собора в храме Малой Софии была отслужена Божественная литургия, после чего состоялась регистрация участников Объединительного собора.

"Собор в Киеве может стать решающим шагом, который суммирует года усилий, направленных на создание в Украине поместной автокефальной православной церкви", - резюмируется в сообщении.

Отметим, президент Петр Порошенко прибыл на заседание Собора с двухчасовым опозданием.

По данным СМИ, Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

В первом туре пройдет рейтинговое голосование. Во второй тур выйдут трое претендентов, набравших наибольшее количество голосов. Один из них возглавит новую церковь.

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