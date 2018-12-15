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В Киев прилетел патриарх Варфоломей - СМИ

Комментариев: 1
Вселенский патриарх, по неподтвержденным данным, примет участие в Объединительном соборе.
Подтверждения информации о прибытии в Киев патриарха Варфоломея нет
Подтверждения информации о прибытии в Киев патриарха Варфоломея нет

В день Объединительного собора украинских православных церквей в Киев прилетел Вселенский патриарх Варфоломей. Об этом сообщает телеканал UA: Перший в субботу, 15 декабря.

По данным издания, Варфоломей примет участие в Объединительном соборе.

Однако отмечается, что патриарх не будет иметь статуса делегата собора, а, очевидно, выступит в роли почетного гостя.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Отметим, Объединительный собор начался с опозданием из-за позднего прибытия президента Петра Порошенко. 

По данным СМИ, Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх. 

Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.

 

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Теги: Киев, церковь, православная церковь, Собор, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ТакТакс    15.12.2018, 14:04
Оценка:  -1
ТакТакс
Чего забыл здесь, козлобородый?
История еще потопчется по тебе.
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