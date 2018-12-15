В Киев прилетел патриарх Варфоломей - СМИ
В день Объединительного собора украинских православных церквей в Киев прилетел Вселенский патриарх Варфоломей. Об этом сообщает телеканал UA: Перший в субботу, 15 декабря.
По данным издания, Варфоломей примет участие в Объединительном соборе.
Однако отмечается, что патриарх не будет иметь статуса делегата собора, а, очевидно, выступит в роли почетного гостя.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Отметим, Объединительный собор начался с опозданием из-за позднего прибытия президента Петра Порошенко.
По данным СМИ, Объединенную украинскую православную Церковь возглавит предстоятель с титулом Митрополит Киевский, а не Патриарх.
Голосование за предстоятеля Объединенной украинской православной церкви будет тайным в два тура.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
История еще потопчется по тебе.