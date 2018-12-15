Что происходит на закрытом от публики Объединительном соборе: Появилось фото

СМИ на мероприятие не допустили, решив, что событие должно быть закрытым.

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе начал свою работу Объединительный собор.

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Священнослужители и миряне с трех веток украинской церкви собрались, чтобы обсудить создание единой Поместной Украинской православной церкви и выбрать его предстоятеля.

Как сообщалось, СМИ на мероприятие не допустили, решив, что событие должно быть закрытым. Тем не менее, спикер президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал в Facebook внутри собора.

На фото можно увидеть, что в президиуме Собора расположились президент Украины Петр Порошенко, патриарх Украинской церкви Киевского патриархата Филарет и экзарх Вселенского патриархата Эммануил Гальский.

Ранее сообщалось, что в Киев прилетел патриарх Варфоломей - СМИ.