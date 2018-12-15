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Что происходит на закрытом от публики Объединительном соборе: Появилось фото

Комментариев: 10
СМИ на мероприятие не допустили, решив, что событие должно быть закрытым.
Фото опубликовал спикер президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко
Фото опубликовал спикер президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко
facebook.com

В субботу, 15 декабря, в Софийском соборе начал свою работу Объединительный собор.

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Священнослужители и миряне с трех веток украинской церкви собрались, чтобы обсудить создание единой Поместной Украинской православной церкви и выбрать его предстоятеля. 

Как сообщалось, СМИ на мероприятие не допустили, решив, что событие должно быть закрытым. Тем не менее, спикер президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко опубликовал в Facebook внутри собора.

На фото можно увидеть, что в президиуме Собора расположились президент Украины Петр Порошенко, патриарх Украинской церкви Киевского патриархата Филарет и экзарх Вселенского патриархата Эммануил Гальский.

Ранее сообщалось, что в Киев прилетел патриарх Варфоломей - СМИ.

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Теги: Объединительный собор, Церковь, УПЦ
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Комментариев (10)
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Gidnyk    15.12.2018, 15:50
Оценка:  0
Gidnyk
Порошенко в президиуме и Собор ведется на английском языке. Независимая церковь она такая.... Днище.
Шандор    15.12.2018, 15:29
Оценка:  -1
Шандор
Делят пожертвованные наивными дурёхами деньги.
iseamaster    15.12.2018, 15:16
Оценка:  +2
iseamaster
А спикер этой массовки хто? Палубий?
Letohradek    15.12.2018, 15:19
Оценка:  -4
Letohradek
Шестерка януковская, какое тебе дело до происходящего в Украине?
iseamaster    15.12.2018, 15:44
Оценка:  -1
iseamaster
Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут — не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с р
iseamaster    15.12.2018, 15:45
Оценка:  -1
iseamaster
Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть
Хюндай    15.12.2018, 15:11
Оценка:  -1
Хюндай
Да лучше бы уже собрались ночью,как всегда.
Letohradek    15.12.2018, 15:17
Оценка:  -3
Letohradek
Сейчас же не время Януковича, что бы проводить ночные заседания (судов).
Хулиганка*    15.12.2018, 14:58
Оценка:  +1
Хулиганка*
позорище...
Letohradek    15.12.2018, 15:21
Оценка:  -4
Letohradek
Позорище в том, что мразоты антиукраинские до сих пор не в тюрьмах а на форумах БМ!
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