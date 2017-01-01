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На Донбассе лихач сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе

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Погибшие переходили дорогу по пешеходному переходу. Виновник смертельной аварии скрылся.
Неизвестный задавил двух людей на переходе и уехал
Неизвестный задавил двух людей на переходе и уехал

В Покровске Донецкой области вечером 14 декабря лихач насмерть сбил двух мужчин. Об этом сообщает сайт 06239.com.ua в субботу, 15 декабря.

Авария произошла около 19.00 на пересечении проспекта Шахтостроителей и улицы Защитников Украины.

Отмечается, что люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Волыни автомобиль сбил девятилетнюю девочку.

Также смертельное ДТП произошло в Одесской области. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Ford. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

 

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Теги: ДТП, Пешеходы, авария, Донецкая область, переход
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Источник: korrespondent.net

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