На Донбассе лихач сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе

Погибшие переходили дорогу по пешеходному переходу. Виновник смертельной аварии скрылся.

Неизвестный задавил двух людей на переходе и уехал

В Покровске Донецкой области вечером 14 декабря лихач насмерть сбил двух мужчин. Об этом сообщает сайт 06239.com.ua в субботу, 15 декабря.

Авария произошла около 19.00 на пересечении проспекта Шахтостроителей и улицы Защитников Украины.

Отмечается, что люди переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель скрылся с места ДТП.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что на Волыни автомобиль сбил девятилетнюю девочку.

Также смертельное ДТП произошло в Одесской области. Там столкнулись автомобили ВАЗ и Ford. Два человека погибли, еще четверо пострадали.

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