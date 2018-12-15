В Житомирской области разбился самолет Су-27 - летчик погиб

Подробности устанавливаются, известно, что самолет разбился, заходя на посадку, после плановых полетов.

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В субботу, 15 декабря, в Житомирской области разбился самолет Су-27. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В результате катастрофы погиб летчик. Подробности устанавливаются, известно, что самолет разбился, заходя на посадку, после плановых полетов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военный.