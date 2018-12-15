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В Житомирской области разбился самолет Су-27 - летчик погиб

Комментариев: 12
Подробности устанавливаются, известно, что самолет разбился, заходя на посадку, после плановых полетов.
Су-27 Воздушных сил ВСУ
Су-27 Воздушных сил ВСУ
wikipedia.org

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В субботу, 15 декабря, в Житомирской области разбился самолет Су-27. Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В результате катастрофы погиб летчик. Подробности устанавливаются, известно, что самолет разбился, заходя на посадку, после плановых полетов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб украинский военный.

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Теги: авиакатастрофа, Су-27, ВСУ
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Комментариев (12)
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Антибес    15.12.2018, 17:24
Оценка:  +2
Антибес
Бабушка Виолетта(СветБобра),F-16 ещё древнее чем Су-27.Что же касается F-18,то это палубный самолёт.На чём ты его собираешься использовать,сумасшедшая старушка???))))))))
walik83    15.12.2018, 17:19
Оценка:  +4
walik83
грустно что в не зоны боевых действий угробили самолетов больше чем во время военых действий
СветБобра    15.12.2018, 17:07
Оценка:  -9
СветБобра
Пора переходити на Ф16 та Ф18. Беремо приклад з Польщі. Там від совкового лайна вже давно здихалися.
walik83    15.12.2018, 17:18
Оценка:  +7
walik83
а обслуживать как эти ф18? а за какие шиши покупать их? а обучать пилотов кто будет? и это с учетом того что ф16 ф18 не лучше су27. Вы думаете в других странах самолеты не разбивается?
farfalle    15.12.2018, 17:18
Оценка:  +4
farfalle
Заодно совковый Днепрогэс прикрой, и метро с заводами
addinol2008    15.12.2018, 17:36
Оценка:  +1
addinol2008
не мели чепухи строили Днепрогес украинцы да и заводы тоже ты вот луче свой ейпл выбрось а то как то не потриотично не по мокшански
Media-sapiens    15.12.2018, 17:03
Оценка:  +9
Media-sapiens
Плановые полеты при такой облачности и тумане?
Отправили летчика на смерть планировщики...
Антибес    15.12.2018, 16:49
Оценка:  -1
Антибес
Да что же это делается в конце то концов,я вас спрашиваю!!!
Strv-003-3    15.12.2018, 16:34
Оценка:  +5
Strv-003-3
обслуживать надо во время у производителя , а вы все сами, сложная техника , корабли, самолеты просто обязаны обслуживаться у тех кто ее разрабатывал
СветБобра    15.12.2018, 17:08
Оценка:  -9
СветБобра
Половину обладнанн, цього літачка розробили в нашій краіні.
tetyalissa    15.12.2018, 17:16
Оценка:  +6
tetyalissa
А вторую половину ,интересно,- КТО ?
farfalle    15.12.2018, 17:19
Оценка:  +7
farfalle
это чувствуется
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