В Украине разбился истребитель Су-27

Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов. Летчик погиб.

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку. Летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в субботу, 15 декабря.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", – говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.

Напомним, 16 октября разбился истребитель Су-27УБ неподалеку города Бердичев. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. Жертв среди местных жителей не было.

Тогда погибли оба пилота. Среди жертв был американский подполковник – пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро". Также погиб украинский полковник Иван Петренко.

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