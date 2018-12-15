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В Украине разбился истребитель Су-27

Комментариев: 4
Самолет потерпел крушение при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов. Летчик погиб.
Авиакатастрофа произошла в Житомирской области
Авиакатастрофа произошла в Житомирской области
Міноборони України

Многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку. Летчик погиб, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в субботу, 15 декабря.

"Сегодня, 15 декабря 2018 года, на Житомирщине, около 15:00 в ходе выполнения плановых полетов при заходе на посадку разбился самолет Су-27. Летчик погиб", – говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Другой информации пока нет.

Напомним, 16 октября разбился истребитель Су-27УБ неподалеку города Бердичев. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. Жертв среди местных жителей не было.

Тогда погибли оба пилота. Среди жертв был американский подполковник – пилот Сет Неринг по прозвищу "Джетро". Также погиб украинский полковник Иван Петренко.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, истребитель, пилот, ВСУ, Генштаб, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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drozdikus    15.12.2018, 16:32
Оценка:  +3
drozdikus
где коменты кобылы из черновцев? оставшейся быть не долго здоровой
Strv-003-3    15.12.2018, 16:36
Оценка:  +2
Strv-003-3
спит , жирной сисиськой прикрылась с храпом
Strv-003-3    15.12.2018, 16:31
Оценка:  0
Strv-003-3
обслуживать надо во время у производителя , а вы все сами, сложная техника , корабли, самолеты просто обязаны обслуживаться у тех кто ее разрабатывал
Strv-003-3    15.12.2018, 16:38
Оценка:  -1
Strv-003-3
сейчас Амеры дадут F-35 а чубы сами обслуживать полесут.
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