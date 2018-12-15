"Духовная независимость": Что говорил Порошенко на Объединительном соборе
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в Объединительном соборе, который проводится сегодня в Софийском соборе.
Читай также: Объединительный собор УПЦ: Что нужно знать
Сообщается, что президент обратился к участникам собора с речью, в которой подчеркнул значение создания Единой автокефальной поместной церкви в Украине.
По словам Петра Порошенко, от создания независимой церкви зависит духовная независимость Украины ее свобода и будущее.
Читай также: Новость о захвате храма в Виннице - фейк российских СМИ
"Константинопольская Мать-Церковь реализовывает принадлежащую ей по канонам миссию - ввести Автокефальную Поместную Православную Церковь Украины, как равную среди равных в семье Поместных Православных Церквей. Украина не была, не есть и не будет каноничной территорией Российской церкви"
Также президент напомнил историю борьбы за создание автокефальной православной церкви и о тех людях которые долгие годы делали все возможное, чтобы сегодняшний Объединительный собор состоялся.
Ранее сообщалось, что происходит в центре Киева во время Объединительного собора.