"Духовная независимость": Что говорил Порошенко на Объединительном соборе

Президент обратился к участникам собора с речью, в которой подчеркнул значение создания Единой автокефальной поместной церкви в Украине.

По словам президента, от создания независимой церкви зависит духовная независимость Украины unian.net

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в Объединительном соборе, который проводится сегодня в Софийском соборе.

Читай также: Объединительный собор УПЦ: Что нужно знать

Сообщается, что президент обратился к участникам собора с речью, в которой подчеркнул значение создания Единой автокефальной поместной церкви в Украине.

По словам Петра Порошенко, от создания независимой церкви зависит духовная независимость Украины ее свобода и будущее.

Читай также: Новость о захвате храма в Виннице - фейк российских СМИ

"Константинопольская Мать-Церковь реализовывает принадлежащую ей по канонам миссию - ввести Автокефальную Поместную Православную Церковь Украины, как равную среди равных в семье Поместных Православных Церквей. Украина не была, не есть и не будет каноничной территорией Российской церкви"

Также президент напомнил историю борьбы за создание автокефальной православной церкви и о тех людях которые долгие годы делали все возможное, чтобы сегодняшний Объединительный собор состоялся.

Ранее сообщалось, что происходит в центре Киева во время Объединительного собора.