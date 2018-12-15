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"Духовная независимость": Что говорил Порошенко на Объединительном соборе

Комментариев: 3
Президент обратился к участникам собора с речью, в которой подчеркнул значение создания Единой автокефальной поместной церкви в Украине.
По словам президента, от создания независимой церкви зависит духовная независимость Украины
По словам президента, от создания независимой церкви зависит духовная независимость Украины
unian.net

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в Объединительном соборе, который проводится сегодня в Софийском соборе. 

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Сообщается, что президент обратился к участникам собора с речью, в которой подчеркнул значение создания Единой автокефальной поместной церкви в Украине.

По словам Петра Порошенко, от создания независимой церкви зависит духовная независимость Украины ее свобода и будущее.

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"Константинопольская Мать-Церковь реализовывает принадлежащую ей по канонам миссию - ввести Автокефальную Поместную Православную Церковь Украины, как равную среди равных в семье Поместных Православных Церквей. Украина не была, не есть и не будет каноничной территорией Российской церкви"

Также президент напомнил историю борьбы за создание автокефальной православной церкви и о тех людях которые долгие годы делали все возможное, чтобы сегодняшний Объединительный собор состоялся.

Ранее сообщалось, что происходит в центре Киева во время Объединительного собора.

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Теги: собор, автокефалия, Киев, объединение церкви
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Комментариев (5)
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slavyanstar    15.12.2018, 17:37
Оценка:  -1
slavyanstar
А кто ему верит?
nvk1945    15.12.2018, 17:36
Оценка:  0
nvk1945
Нет ничего прекраснее, когда синий хряк, рассказывает нерабам про какую-то независимость)))))))))))
Kahin    15.12.2018, 17:30
Оценка:  +1
Kahin
Еврей поднимает православию, Анекдот. или пиар? непонятно.
Pivkov3    15.12.2018, 17:29
Оценка:  +1
Pivkov3
Всё правильно, воровскую сходку возглавил главный нехристь -Петя)
СветБобра    15.12.2018, 17:39
Оценка:  0
СветБобра
У вас на москві якась лихоманка почалась від томоса. Заспокойтесь вашому мордору нічого не загрожує.
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