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Порошенко: Автокефалия – вопрос нацбезопасности

Комментариев: 14
Президент Украины призывал иерархов договориться в ходе собора и выбрать предстоятеля, утвердить устав новой церкви.
Петр Порошенко выступил перед иерархами
Петр Порошенко выступил перед иерархами
Прес-служба президента України

Украина сейчас обрезает путы, привязывающие ее к России, и никогда не будет канонической территорией Русской православной церкви. Об этом сказал в субботу, 15 декабря, президент Украины Петр Порошенко, обращаясь к участникам Объединительного собора в Киеве.

"Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви!... В ноябре этого года Священный синод Вселенского патриархата одобрил текст Томоса о предоставлении независимости Украинской церкви и принял решение о созыве объединительного православного собора", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви – это вопрос украинской национальной безопасности.

"Это – вопрос нашей украинской государственности. Мы приобретаем, наконец, духовную независимость, которую можно сравнить с обретением независимости политической. Мы обрезаем путы, привязывающие нас к империи", – подчеркнул Порошенко.

Также он призывал иерархов договориться в ходе собора и выбрать предстоятеля, утвердить устав новой церкви.

"Колоссальная ответственность в эти часы лежит на вас. Государство сделало все, что могло. Теперь от вас и только от вас зависит будущее Украины, наша свобода, наша государственная и духовная независимость. Вам предстоит принять устав и выбрать предстоятеля, а томос уже ждет его на Фанаре. Итак, все зависит от вашей способности договориться, услышать друг друга, услышать ради Украины", – сказал президент.

"Поэтому ради Господа и Украины примите самые умные взвешенные решения. Верю, что вы – правильные люди, в правильное время, в правильном месте. Желаю объединительному собору успешной работы", – резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, в Соборе примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян. По данным СМИ, на заседание прибыли два митрополита УПЦ МП - Александр (Драбинко) и Симеон.

По неподтвержденной информации, в роли почетного гостя на Соборе присутствует Вселенский патриарх Варфоломей.

По данным СМИ, у участников Объединительного собора перед входом в Софийский собор забирают телефоны и другую технику.

На данный момент неизвестно, сколько по времени продлится собор.

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Теги: Украина, церковь, президент, украинцы, православная церковь, Порошенко, Собор, Петр Порошенко, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (14)
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Kahin    15.12.2018, 17:38
Оценка:  0
Kahin
Фотка калассная, Вор среди святых.
Антибес    15.12.2018, 17:01
Оценка:  +9
Антибес
Такое ощущение что этот бухой долбойоб перед своим уходом хочет навредить как можно больше...Такое уже было в 1943-1944 г.г.когда гитлеровцы,уходя,всё уничтожали и разрушали...
ВосставшийИзБана    15.12.2018, 16:53
Оценка:  -10
ВосставшийИзБана
Что-то мало фейков Московия подбросила к этому дню. Не похоже, что они признали свое поражение. Какую гадость они на этот раз задумали?
farfalle    15.12.2018, 17:19
Оценка:  +3
farfalle
кроме тебя здесь никто столько не гадит
Patriot2017    15.12.2018, 16:48
Оценка:  -1
Patriot2017
А мне по куй на попов будь-то московский патриархат или киевский.Они все гребут бабло, имеют дорогие авто и дома.На небесах их всех спросят по делам.
ВосставшийИзБана    15.12.2018, 16:51
Оценка:  -9
ВосставшийИзБана
Это все равно, что плевать на мошенников. Можно, пока в твой карман не залезли.
ВосставшийИзБана    15.12.2018, 16:48
Оценка:  -10
ВосставшийИзБана
Вопрос нацбезопасности - это разъяснить гражданам, что в Библии прямым текстом написано, что Иисус пришел спасать только погибших овец дома Израилева. Т.е. к этническим украинцам это не имеет ни малейшего отношения.
Vesna_Krasna2    15.12.2018, 16:47
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
При этом президенте смешалось все в кучу, религия и националисты, .вреи и политика, просто бред и бред сливой кобылы.
ВосставшийИзБана    15.12.2018, 16:48
Оценка:  -11
ВосставшийИзБана
"бред сливой кобылы"

Твой что ли?
Vesna_Krasna2    15.12.2018, 16:52
Оценка:  +6
Vesna_Krasna2
Пшел отсюда .
ВосставшийИзБана    15.12.2018, 16:54
Оценка:  -8
ВосставшийИзБана
Шел бы я, да очередь твоя.
Vesna_Krasna2    15.12.2018, 16:54
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
Катись за поребрик, откуда мараешь.
Vesna_Krasna2    15.12.2018, 16:54
Оценка:  +4
Vesna_Krasna2
Катись за поребрик, откуда мараешь.
ВосставшийИзБана    15.12.2018, 16:59
Оценка:  -7
ВосставшийИзБана
А ты что, на Московии что ли?
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