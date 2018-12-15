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На съезде Оппозиционного Блока определили Вилкула кандидатом в президенты

Комментариев: 9
На съезде Оппозиционного Блока определили Вилкула кандидатом в президенты

Оппозиционный Блок определил кандидата в Президенты – Александра Вилкула. В партии призвали все политические силы, реально находящиеся в оппозиции, а также местное самоуправление, трудовые коллективы, лидеров промышленных предприятий и профсоюзов объединиться вокруг кандидатуры Вилкула.

Глава политсовета Оппозиционного Блока Борис Колесников, выступая с трибуны, сказал: “Мы посоветовались с профсоюзами, с трудовыми коллективами, с органами местного самоуправления, с лидерами промышленников и предпринимателей и пришли к выводу, и просим вас на предстоящих выборах президента нашей страны объединиться вокруг кандидатуры Александра Юрьевича Вилкула. Я надеюсь на победу“.

Также к однопартийцам обратился и Вадим Новинский, глава фракции Оппозиционного Блока в парламенте. “У нас есть мощная команда, у нас есть все условия для того, чтобы мы победили на этих выборах. Будут сформированы штабы во всех регионах нашей страны для поддержки кандидата в президенты, который будет выдвигаться согласно закону Украины в январе месяце на следующем съезде, который наша партия проведет. По моему глубочайшему убеждению, самым достойным от нашей партии, чтобы принять участие в выборах президента, является Александр Юрьевич Вилкул“, - сказал он.

Вилкул поблагодарил всех за оказанное доверие. “Моя цель, наша цель – сделать так, чтобы наша партия была первой в стране и привела страну к успеху. Я уверен, что нам это под силу.

Таких людей как мы с вами, не пятьсот человек, которые находятся сейчас здесь, и даже не 60 тысяч членов нашей партии. На самом деле – нас миллионы, за нами огромное количество людей, которые видят другой путь страны. Это путь мирной, успешной и богатой страны“.

Он подчеркнул, что в Украине межвыборные циклы  - пять лет. “И не дай Бог, если на следующих выборах победит или действующий президент, я не могу представить, как это может быть, или кто-нибудь, похожий на действующую власть, то это до конца уже приведет страну к краху. И все надежды украинцев, миллионов украинцев обращены на нас.

За последние три недели я провел огромное количество встреч.

Проехал пол страны. От Киева до Одессы, Запорожье, Днепропетровск, Дружковка, Мариуполь. Кривой Рог, многие-многие другие города.

И я вижу, как нас принимают люди.

И я вижу, как люди нам доверяют.

И эта поддержка, это доверие дает силы мне и всем нам бороться и побеждать“, - сказал Вилкул.

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Комментариев (11)
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Kahin    15.12.2018, 17:34
Оценка:  +1
Kahin
Получит свои 2%, что, Вам жалко? Если будет больше Майдан не долеко
СветБобра    15.12.2018, 17:31
Оценка:  +2
СветБобра
Ще один проФФесор. Януковича не встигли засудити, вже інший лізе тиріть бабло під руський йазик.
Ruspidor    15.12.2018, 17:27
Оценка:  +2
Ruspidor
Ой не могу, вот это ржака, викуся, она же читает по слогам...
addinol2008    15.12.2018, 17:29
Оценка:  +3
addinol2008
зато у папки много денегда и сам наворовал не мало
addinol2008    15.12.2018, 17:27
Оценка:  +3
addinol2008
у рыгов ничего не меняется президент должен иметь преступное прошлое
Kahin    15.12.2018, 17:36
Оценка:  0
Kahin
Стабильность.
сергей11    15.12.2018, 17:13
Оценка:  +5
сергей11
Да не дай Бог!..
Shurat44    15.12.2018, 17:12
Оценка:  -4
Shurat44
Я за Вилкула буду голосовать, он умный, деятельный, порядочный, знающий, образованный и вдобавок ко всему патриот родины.
Ruspidor    15.12.2018, 17:26
Оценка:  +3
Ruspidor
Да, патриот родины раисии. Застенчевый воришка...
СветБобра    15.12.2018, 17:26
Оценка:  +3
СветБобра
Де ви за нього голосувати будете , невже на своій москві ? Громадяни россіі не обиратимуть президента Украіни
addinol2008    15.12.2018, 17:28
Оценка:  +2
addinol2008
вор а вор должен сидеть в тюрьме а не в кресле
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