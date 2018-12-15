В УПЦ МП отреагировали на участие своих иерархов в Cоборе

Должности, которые эти иерархи занимали в УПЦ МП, станут вакантными, утверждает архиепископ Климент.

Те иерархи Украинской православной церкви Московского патриархата, которые участвуют в Объединительном соборе в Киеве, "создают новую церковь и туда переходят". Об этом сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря), сообщает BBC Украина в субботу, 15 декабря.

На вопрос, будут ли приняты в отношении их какие-либо санкции, он сказал, что "к нам они больше не имеют отношения".

"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия", – заявил архиепископ Климент.

"Мы только будем констатировать, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви, в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", – сказал архиепископ.

Он добавил, что должности, которые эти иерархи занимали в УПЦ МП, станут вакантными. "В данном случае, люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это только с грустью констатировать", - отметил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве проходит Объединительный собор, на котором должны создать поместную православную украинскую церковь и выбрать ее предстоятеля.

По данным СМИ, на заседание прибыли два митрополита УПЦ МП – Александр (Драбинко) и Симеон. Всего в Соборе примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

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