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Избран предстоятель поместной церкви в Украине

Комментариев: 11
Президент Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.
Митрополита Епифания поддержало большинство участников Собора
Митрополита Епифания поддержало большинство участников Собора
Abomus Ukraine

Объединительный собор в Киеве в субботу, 15 декабря, избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) предстоятелем поместной православной церкви в Украине.

Об этом объявил со сцены министр культуры Евгений Нищук, когда из Софийского собора под перезвон колоколов выходили президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил.

Епифаний набрал большинство голосов во втором туре голосования на Объединительном соборе. Его конкурентами были митрополит Винницкий и Барский Симеон (УПЦ МП) и митрополит Волынский и Луцкий Михаил (УПЦ КП).

Епифаний получил титул митрополит Киевский и Всея Украины. Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви.

"Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которая только что состоялась в Святой Софии", – заявил он.

Напомним, 15 декабря в Киеве проходил Объединительный собор, на котором должны были создать поместную православную украинскую церковь и выбрать ее предстоятеля.

На заседание прибыли два митрополита УПЦ МП – Александр (Драбинко) и Симеон. Всего в Соборе примут участие 192 человека, из которых по 64 архиереев, священников и мирян.

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Теги: Украина, церковь, Православие, православная церковь, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
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iseamaster    15.12.2018, 18:29
Оценка:  -2
iseamaster
Треба тепер захищати Лавры та монастыри вид стамбульскои автофекалии...
Мухоморище    15.12.2018, 18:53
Оценка:  +1
Мухоморище
В Растове захищай ,быдляк скрепный.
k2s11ltk    15.12.2018, 18:25
Оценка:  0
k2s11ltk
Добра новина, вітаємо всіх мирян з цим історичним рішенням!
iseamaster    15.12.2018, 18:22
Оценка:  -3
iseamaster
Тепер, коли будете йти в церкву треба уточняти, канонична вона чи рошенивська....
Kostos    15.12.2018, 18:26
Оценка:  0
Kostos
А тобі з московії не далеко ходить, нє?
Anatol    15.12.2018, 18:27
Оценка:  0
Anatol
Не каноничные церкви мы пометим - как "Філія фсб".
Kostos    15.12.2018, 18:20
Оценка:  +3
Kostos
Мышыбратья, як ся маєте? Ахахахахахаха
iseamaster    15.12.2018, 18:18
Оценка:  -4
iseamaster
Завезли западенських униатов в Киев и создают массовку для стамбульской автофекалии...
Shurat44    15.12.2018, 18:16
Оценка:  0
Shurat44
че за мужик вобще?..глянул в википедии карьеру за 1 год сделал от мирянина до "епископа"...маразм
Anatol    15.12.2018, 18:09
Оценка:  +3
Anatol
Это действительно историческое событие для нашей державы! Слава Украине!
iseamaster    15.12.2018, 18:21
Оценка:  -1
iseamaster
Осталось получить томоса для униатов и выбрать своего, украинского, Галицкого Папу. )))) Мы повынни буды незалежними....
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