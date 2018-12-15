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Покинувшие УПЦ МП получат защиту – Порошенко

Комментариев: 7
Государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, заверил Петр Порошенко.
Петр Порошенко и митрополит Епифаний выступают после Объединительного собора
Петр Порошенко и митрополит Епифаний выступают после Объединительного собора
Прес-служба президента України

Украинское государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат ее покинуть. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко по завершению Объединительного собора в Киеве в субботу, 15 декабря.

"Гарантирую, что государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную церковь. Такая церковь сегодня основана", – сказал глава государства, обращаясь к собравшимся на Софийской площади в гражданам..

Порошенко подчеркнул, что новая церковь требует определенного времени на становление, на расширение и укрепление.

В свою очередь избранный предстоятель поместной автокефальной православной церкви в Украине, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) призвал всех присоединяться к новосозданной церкви.

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви", – сказал Епифаний.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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Теги: церковь, президент, УПЦ МП, православная церковь, Порошенко, Петр Порошенко, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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iseamaster    15.12.2018, 18:47
Оценка:  -1
iseamaster
Я так понимаю, раскольники получили стамбульскую автофекалию. УПЦ это все не касаетсяя. Выбрали Епифана? Стройте храмы и создавайте приходы. А шо там с Денисенко? Он зараз хто?
L1nx    15.12.2018, 18:49
Оценка:  0
L1nx
шо кацап, кирпичами срешь?
iseamaster    15.12.2018, 18:57
Оценка:  -3
iseamaster
Не, гавном. А ты кирпичами?
Антибес    15.12.2018, 18:39
Оценка:  +1
Антибес
Когда сливорез что-то гарантирует,это ничего,кроме смеха не вызывает.Но вообще-то этот долбойоб бухой явно нарушил 35-ю статью Конституции.Нужны массовые иски в суд.Потому что этот бухарь гнилой в край оxyeл.
L1nx    15.12.2018, 18:49
Оценка:  +1
L1nx
ватан... иди в басманный суд мацквы исп подавать...
Мухоморище    15.12.2018, 18:49
Оценка:  -1
Мухоморище
Судя по твоей матерной писанине,правильно делаем,что семимильными шагами удаляемся от высокодуовного быдла в грязных лаптях.Пьянь бесовская.
Антибес    15.12.2018, 19:00
Оценка:  -4
Антибес
Пьянь бесовская,это твой Педя,которого сейчас показывают по его придворному телеканалу ICTV.Перед ним столпился весь электорат,который визжит и кукарекает,перебивая своего кормильца.Странно что ты не там.))))))))
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