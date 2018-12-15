Покинувшие УПЦ МП получат защиту – Порошенко

Государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, заверил Петр Порошенко.

Украинское государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат ее покинуть. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко по завершению Объединительного собора в Киеве в субботу, 15 декабря.

"Гарантирую, что государство защитит права священников и верующих УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную церковь. Такая церковь сегодня основана", – сказал глава государства, обращаясь к собравшимся на Софийской площади в гражданам..

Порошенко подчеркнул, что новая церковь требует определенного времени на становление, на расширение и укрепление.

В свою очередь избранный предстоятель поместной автокефальной православной церкви в Украине, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) призвал всех присоединяться к новосозданной церкви.

"Я хотел призвать всех наших собратьев, архиереев, всех верующих в новосозданную Единую украинскую православную церковь. Двери нашей церкви открыты для всех. Мы призываем к объединению, мы призываем всех быть в этой признанной Единой поместной православной церкви", – сказал Епифаний.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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