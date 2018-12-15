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Съезд "Оппоблока" принял ряд важных решений

Комментариев: 11
Съезд "Оппоблока" принял ряд важных решений

В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии “Оппозиционный блок. Глава “оппозиционного правительства“ Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула, пишет Сегодня.

На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах.

“У нас несколько задач. Первая -  добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство“, -  отметил Александр Вилкул.

Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета. Так, новым председателем политсовета “Оппоблока“ был избран Борис Колесников.

“Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы. Цель проста – добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может“, – заявил он.

Также на VIII съезде “Оппоблока“ было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.

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Комментариев (12)
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weightless    15.12.2018, 20:50
Оценка:  0
weightless
Важное решение - кокс делили
Мыкола    15.12.2018, 20:19
Оценка:  -3
Мыкола
Если бы украинцы научились оценивать людей по их делам, а не принадлежностью к той или иной секте или крикам в толпе, то они и жили бы достойно и не пришлось бы табунами кочевать в лучшие страны. Просто к сведению: в бытность Вилкула главой администрации Днепропетровской ОДА рост производства 14%!
ВасяизИваново    15.12.2018, 20:52
Оценка:  -2
ВасяизИваново
А когда Янукович был премьером, рост ВВП был самым высоким!
weightless    15.12.2018, 21:02
Оценка:  0
weightless
Точно, при Януковиче ВВП был самым высоким,
а теперь каждый новый ВВП все ниже и ниже..
СветБобра    15.12.2018, 19:55
Оценка:  +4
СветБобра
Кому цвкаві ці політичні маргінали.
atos    15.12.2018, 20:25
Оценка:  +1
atos
Кроме себя, больше никому))
Ruspidor    15.12.2018, 19:48
Оценка:  +4
Ruspidor
Ну как же так, допу на викусю променяли, вот гады-то, а!?
Хитрый-Лис    15.12.2018, 19:41
Оценка:  +6
Хитрый-Лис
Это те которые облобызывались с эмигрантом Яныком из Ростова на Дону ?
Alex_Shadow    15.12.2018, 19:29
Оценка:  +5
Alex_Shadow
19:04 Съезд "Оппоблока" принял ряд важных решений
18:59 Состоялся съезд Оппозиционного блока
17:57 От Оппоблока в президенты пойдет Вилкул
16:58 На съезде Оппозиционного Блока определили Вилкула кандидатом в президенты

Бигмир, ты нормальный?
atos    15.12.2018, 19:54
Оценка:  +1
atos
Ты шо? Это же ряд важных решений, ёпта)))))))))))))))))) это настолько важные решения, что можно ноги обосцать от такой важности)))))))))))
atos    15.12.2018, 19:18
Оценка:  +7
atos
Раньше были РыГоАнАлЫ, а теперь ЖоПоЛоХ, прикольные названия )))))))
сергей11    15.12.2018, 19:39
Оценка:  +6
сергей11
Там ешё мураев с рабиновичем-бойко.. Каждому по 2%.
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