Съезд "Оппоблока" принял ряд важных решений
В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии “Оппозиционный блок. Глава “оппозиционного правительства“ Борис Колесников призвал съезд партии сплотиться вокруг Александра Вилкула, пишет Сегодня.
На съезде отметили, что политсила готова участвовать в президентских и парламентских выборах.
“У нас несколько задач. Первая - добиться мира. Вторая – дать людям зарплату на Родине. Путь Украины – это не путь вечной войны. Наш путь – это внеблоковое независимое государство“, - отметил Александр Вилкул.
Кроме того, на съезде избирали нового председателя политсовета. Так, новым председателем политсовета “Оппоблока“ был избран Борис Колесников.
“Никакого раскола нет. Наша задача – президентские и парламентские выборы. Цель проста – добиться социально ощутимого результата, а для этого надо вернуться на твердые рельсы настоящей, а не фиктивной децентрализации, добиться мира, потому что без мира никакого экономического и социального успеха быть не может“, – заявил он.
Также на VIII съезде “Оппоблока“ было принято решение о внесении изменений в устав политической силы.
а теперь каждый новый ВВП все ниже и ниже..
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Бигмир, ты нормальный?