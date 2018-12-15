В зоне ООС за день погиб один боец, еще один ранен

Противник три раза применил минометы калибра 120 мм и 82 мм – в районе Водяного и Гнутово.

Подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ с начала нынешних суток. Один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник три раза прменил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, из минометов калибра 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции в районе Водяного и Гнутово.

Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия открывался огонь в районе Станицы Луганской, Водяного и Чермалыка.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 14 декабря на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Тогда один украинский военнослужащий получил ранение.

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