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В зоне ООС за день погиб один боец, еще один ранен

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Противник три раза применил минометы калибра 120 мм и 82 мм – в районе Водяного и Гнутово.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Прес-центр штабу ООС

Подразделения сепаратистов девять раз обстреляли позиции ВСУ с начала нынешних суток. Один украинский военнослужащий погиб, еще один ранен. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Отмечается, что противник три раза прменил оружие, запрещенное Минскими соглашениями. В частности, из минометов калибра 120 мм и 82 мм были обстреляны позиции в районе Водяного и Гнутово.

Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия открывался огонь в районе Станицы Луганской, Водяного и Чермалыка.

"В результате боевых действий один наш военный получил ранения и один наш защитник погиб от пули вражеского снайпера. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", – говорится в сообщении.

Напомним, за сутки 14 декабря на Донбассе зафиксировали 10 вражеских обстрелов. Тогда один украинский военнослужащий получил ранение.

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Теги: донбасс, обстрел, погиб, сепаратисты, ВСУ, снайпер, потери, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    15.12.2018, 19:50
Оценка:  0
Антибес
Снайпер повстанцев"поздравил"на шего"героя"с появлением Псевдоукраинской Церковью Стамбульского Патриархата.Но разве это плохо?
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