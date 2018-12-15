Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул – УПЦ КП

Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины.

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора официально потерял свой титул. Об этом сказал спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает РБК-Украина в субботу, 15 декабря.

По его словам, Онуфрий с сегодняшнего дня потерял титул митрополита Киевского и всея Украины. Этот титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко).

В свою очередь бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) стал почетным патриархом Православной церкви Украины.

"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", – сказал Евстратий.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

После завершения Собора, президент Петр Порошенко заявил, что государство защитит права священиков и мирян УПЦ МП, которые решат ее покинуть.

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