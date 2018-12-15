Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул – УПЦ КП
Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора официально потерял свой титул. Об этом сказал спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает РБК-Украина в субботу, 15 декабря.
По его словам, Онуфрий с сегодняшнего дня потерял титул митрополита Киевского и всея Украины. Этот титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко).
В свою очередь бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) стал почетным патриархом Православной церкви Украины.
"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", – сказал Евстратий.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.
Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.
После завершения Собора, президент Петр Порошенко заявил, что государство защитит права священиков и мирян УПЦ МП, которые решат ее покинуть.
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