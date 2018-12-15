Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава УПЦ МП Онуфрий потерял титул – УПЦ КП

Комментариев: 2
Бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет стал почетным патриархом Православной церкви Украины.
Митрополит Онуфрий официально потерял свой титул
Митрополит Онуфрий официально потерял свой титул

Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий после Объединительного собора официально потерял свой титул. Об этом сказал спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает РБК-Украина в субботу, 15 декабря.

По его словам, Онуфрий с сегодняшнего дня потерял титул митрополита Киевского и всея Украины. Этот титул теперь принадлежит предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию (Думенко).

В свою очередь бывший предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет (Денисенко) стал почетным патриархом Православной церкви Украины.

"Патриарх Филарет продолжит служение украинской церкви в кафедральном Владимирском соборе", – сказал Евстратий.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и Всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

После завершения Собора, президент Петр Порошенко заявил, что государство защитит права священиков и мирян УПЦ МП, которые решат ее покинуть.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, церковь, УПЦ МП, УПЦ КП, православная церковь, Собор, Филарет Денисенко, Филарет, митрополит Онуфрий, автокефалия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Григорич    15.12.2018, 20:34
Оценка:  -3
Григорич
Мало ли что он сказал, мели Емеля твоя неделя...
weightless    15.12.2018, 20:58
Оценка:  +1
weightless
Правильно говорят у Вас на Тамбове
Встречайте Онуфрия - теперь Ваш, тамбовский
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь