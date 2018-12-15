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Варфоломей благословил митрополита Епифания – СМИ

Комментариев: 4
Епифаний сам позвонил Вселенскому патриарху, чтобы сообщить о своем избрании, сообщают источники.
Митрополит Епифаний выступает на Объединительном соборе
Митрополит Епифаний выступает на Объединительном соборе

Вселенский патриарх Варфоломей в телефонном разговоре с новоизбранным митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием поздравил его с избранием и благословил. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает ВВС Украина со ссылкой на два источника.

"Некоторое время назад Епифаний позвонил Варфоломею сообщить об избрании и попросил благословения, тот его благословил и поздравил", – рассказал собеседник.

Издание отмечает, что это может означать, что Вселенский патриархат признает Объединительный собор, который состоялся в столице Украины.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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Теги: Украина, церковь, Православие, православная церковь, патриарх, Собор, вселенский патриарх
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Антибес    15.12.2018, 22:01
Оценка:  -3
Антибес
Епифан,в миру Владимир Епифанцев,сделал пластику и согласился возглавить филиал Турецкой Церкви Стамбульского патриархата в Украине?
weightless    15.12.2018, 22:15
Оценка:  +2
weightless
Помните древний анекдот:
"Поезд на Ворутю уже тю-тю"
Вам остается только рыдать вслед ему)
weightless    15.12.2018, 21:58
Оценка:  -1
weightless
Надеюсь, что этот пацан загонит жирных масковских
страстолюбцев и златоносцев за пореборик,
где им самое место
Kostos    15.12.2018, 21:51
Оценка:  -1
Kostos
Давай, Епифан, жми!
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