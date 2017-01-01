Мужчина принес гранату домой к своему товарищу. После употребления алкоголя, владелец гранаты уронил ее на пол.

В городе Красногоровка произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали двое мужчин. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в субботу, 15 декабря.

Инцидент произошел накануне в одном из жилых домов на улице Чкалова.

Отмечается, что 34-летний житель Красногоровки принес гранату домой к своему 46-летнему товарищу. После употребления алкогольных напитков, владелец гранаты уронил ее на пол, после чего она взорвалась. Пострадавшие были госпитализированы в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

Полиция изъяла осколки гранаты РГД-5 в одной из комнат дома. По данному факту открыто уголовное производство по статье о неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст.128 УК Украины). Кроме того, решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по статье о незаконном обращении с оружием (ст. 263 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Cмотрите фотогалерею: В Донецкой области два человека пострадали от взрыва гранаты

Ранее в Оболонском районе Киева в результате взрыва погиб мужчина. Его тело нашли в салоне автомобиля. Также был обнаружен рычаг от гранаты.

Также сообщалось, что за девять месяцев в Украине погибли 17 человек и 119 пострадали в результате преступлений, совершенных с использованием гранат, гранатометов и взрывчатки.

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