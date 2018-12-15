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Катастрофа Су-27: стало известно имя пилота

Комментариев: 8
У погибшего майора было 482 часа налета, из них 45 часов в этом году. Он участвовал в АТО в 2014 году.
Су-27 не долетел два километра до аэродрома Озерное
Су-27 не долетел два километра до аэродрома Озерное

Во время крушения многоцелевого истребителя Су-27 возле аэродрома Озерное в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщила пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования Центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 1975 г.р., украинец, родился в г.Шостка Сумской обл. ... В Вооруженных силах с 1992г. Военный летчик 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшего было 482 часа налета, из них 45 часов в этом году. Майор был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем. Александр Фоменко участвовал в АТО в 2014 году.

Отмечается, что у погибшего остались жена и дочь.

Майор Александр Фоменко. Фото: Командование воздушных сил ВСУ 
 

Процессуальное руководство досудебным расследованием авиакатастрофы возглавила Главная военная прокуратура Украины. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В группу процессуальных прокуроров включены также прокуроры военной прокуратуры Центрального региона Украины и Житомирского гарнизона.

Расследование проводится следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Напомним, 15 декабря истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов в Житомирской области.

А 16 октября потерпел крушение истребитель Су-27УБ неподалеку города Бердичев во время международных учений Чистое небо. Тогда погибли оба пилота – американский подполковник Сет Неринг и украинский полковник Иван Петренко.

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Теги: Украина, авиакатастрофа, авиация, самолет, истребитель, Житомирская область, ВСУ, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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fkrfyfan    16.12.2018, 00:28
Оценка:  0
fkrfyfan
пусть летает на компе и всех побеждает
Простакк    16.12.2018, 00:13
Оценка:  +1
Простакк
-1,наверное и этот оказался тяжелее воздуха...
atos    15.12.2018, 23:35
Оценка:  -1
atos
Странно, что пацанчик 1975 г.р. и до сих пор только майор, тем более первый класс и т.д..?
Антибес    15.12.2018, 23:10
Оценка:  -4
Антибес
Ну вот зачем вы мужику этому по радио передали что синяк Пэдя Пuдорошенко со своим паханом Варфоломеем,убив УПЦ,замутили филиал Турецкой церкви Стамбульского Патриархата в Украине???
WTF2wtf    15.12.2018, 23:39
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинское украинофобко, вали нахрен, упоротое
Антибес    15.12.2018, 23:45
Оценка:  -5
Антибес
Бот,ты уже допил ведро глодонастойки,празднуя создание Филиала Турецкой Православной Церкви Стамбульского Патриархата?Вы же этой новостью угробили пацана и самолёт потеряли!!!
WTF2wtf    15.12.2018, 23:52
Оценка:  +1
WTF2wtf
В Ольгино опять аврал, дебилоид путинский?
Лечись, скакунок многостаночный
Rangol    15.12.2018, 23:07
Оценка:  -3
Rangol
Петруха перед высшим судом ответит за эту смерть, За его присутствие на бесовском шабаше теперь будет ежедневно расплачиваться подчинённый ему украинский народ
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