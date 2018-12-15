Катастрофа Су-27: стало известно имя пилота

У погибшего майора было 482 часа налета, из них 45 часов в этом году. Он участвовал в АТО в 2014 году.

Су-27 не долетел два километра до аэродрома Озерное

Во время крушения многоцелевого истребителя Су-27 возле аэродрома Озерное в Житомирской области погиб военный летчик первого класса, майор Александр Фоменко. Об этом в субботу, 15 декабря, сообщила пресс-служба Командования воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Данные пилота: майор Фоменко Александр Васильевич, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования Центр Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 1975 г.р., украинец, родился в г.Шостка Сумской обл. ... В Вооруженных силах с 1992г. Военный летчик 1-го класса. Освоил такие типы самолетов: Л-39, МиГ-29, Су-27", – говорится в сообщении.

Отмечается, что у погибшего было 482 часа налета, из них 45 часов в этом году. Майор был подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки, в качестве инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем. Александр Фоменко участвовал в АТО в 2014 году.

Отмечается, что у погибшего остались жена и дочь.

Майор Александр Фоменко. Фото: Командование воздушных сил ВСУ

Процессуальное руководство досудебным расследованием авиакатастрофы возглавила Главная военная прокуратура Украины. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В группу процессуальных прокуроров включены также прокуроры военной прокуратуры Центрального региона Украины и Житомирского гарнизона.

Расследование проводится следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Напомним, 15 декабря истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку в ходе выполнения плановых полетов в Житомирской области.

А 16 октября потерпел крушение истребитель Су-27УБ неподалеку города Бердичев во время международных учений Чистое небо. Тогда погибли оба пилота – американский подполковник Сет Неринг и украинский полковник Иван Петренко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet