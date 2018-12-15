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Новая церковь в Украине получила название

Комментариев: 5
В воскресенье состоится первая литургия митрополита Епифания в Михайловском Златоверхом соборе Киева.
Митрополит Епифаний принимает поздравления
Митрополит Епифаний принимает поздравления
Пресс-служба президента Украины

Поместная церковь, которая была создана в субботу, 15 декабря, в Киеве на Объединительном соборе украинских православных церквей, официально называется Православная церковь Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

"Официальное название, согласно уставу – Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)", – написал он.

Также Евстратий уточнил, что титул предстоятеля Православной церкви Украины – блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.

Кроме того, архиепископ сообщил, что завтра в 10.00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия митрополита Епифания.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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Теги: Украина, церковь, православная церковь, Собор, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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fkrfyfan    16.12.2018, 00:29
Оценка:  0
fkrfyfan
Стамбульский патриархат
Простакк    16.12.2018, 00:10
Оценка:  +1
Простакк
Для тебя,дебила,все кaцапы,кто очко не лижет твоему хозяину Педе,правда?Твой идол влез в дела церковные,нарушив статью 35 Конституции Украины.Ты читать хоть умеешь,или только сосать?)))))))
Простакк    16.12.2018, 00:07
Оценка:  +1
Простакк
Церковь действительно новая.Была хоть какая-то но украинская.А теперь турецкая.И это пэрэмога?
Антибес    15.12.2018, 23:43
Оценка:  -1
Антибес
Клоуны,а патриарха имя можно узнать этой"церкви"?Кстати,эта церковь создана в нарушении статьи 35 Конституции Украины.Поэтому эта"церковь"является,ка к минимум антиконституционной организацией.А как максимум,это филиал Турецкой Православной Церкви Стамбульского Патриархата.То бишь это ФТПЦ СП.
doc1    16.12.2018, 00:00
Оценка:  -1
doc1
Клоун и в чем именно нарушение статьи 35 КУ?
Все кацапы на всех ресурсах пишут одно и тоже)) Смени методичку троль!
Просрали вы казламордые Украину! Крым вам на шею и в море выкопанное украинцами специально для того что бы кацапов там топить!
drozdikus    16.12.2018, 00:10
Оценка:  +1
drozdikus
тебе пи... дару поясняю...... политика в не церкви....... но ві ган.доні рошенковские и сюда глс сунули) ибо у пети рейтинг минус 100
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