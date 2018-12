США поздравили Украину с созданием единой церкви

Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с решением Объединительного собора создать единую поместную украинскую православную церковь и избранием предстоятелем новой церкви митрополита Епифания. Об этом пишет посольство США в Twitter.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием независимой поместной Украинской православной церкви, мы также искренне поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - говорится в сообщении.

(1/2) We congratulate Ukraine on today’s historic Council to establish a local, independent Ukrainian Orthodox Church, and we warmly congratulate Metropolitan Epifaniy as head of the new church.

В американском посольстве добавили, что поддерживают возможность украинцев свободно избирать как исповедовать свою религию.

"Мы поддерживаем возможность всех украинцев выбирать самостоятельно как исповедовать свою религию. Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди различной религиозной принадлежности могли жить вместе в благополучии", - заявили в посольстве США.

(2/2) We support all Ukrainians’ ability to worship as they choose. Tolerance and restraint are key to a peaceful transition period so that people with different religious affiliations can live and prosper together.