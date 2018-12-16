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США поздравили Украину с созданием единой церкви

Комментариев: 4
В американском посольстве добавили, что поддерживают возможность украинцев свободно избирать как исповедовать свою религию.
В США поздравили Украину с созданием единой церкви
В США поздравили Украину с созданием единой церкви

Соединенные Штаты Америки поздравили Украину с решением Объединительного собора создать единую поместную украинскую православную церковь и избранием предстоятелем новой церкви митрополита Епифания. Об этом пишет посольство США в Twitter.

"Поздравляем Украину с сегодняшним историческим Собором и созданием независимой поместной Украинской православной церкви, мы также искренне поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви", - говорится в сообщении.

В американском посольстве добавили, что поддерживают возможность украинцев свободно избирать как исповедовать свою религию.

"Мы поддерживаем возможность всех украинцев выбирать самостоятельно как исповедовать свою религию. Толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди различной религиозной принадлежности могли жить вместе в благополучии", - заявили в посольстве США.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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Теги: США, посольство, Собор, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Простакк    16.12.2018, 00:21
Оценка:  0
Простакк
Синяк Педя бы ни за что сам не решился на такое явное нарушение Конституции,как всешательство в церковные дела.Ибо раб он.Поэтому,он заручился поддержкой заокеанских хозяев,а затем провернул это антиконституционное действо.Но"рейтинг"его только потнберял от этого.Он уже труп.
Sirko_1111    16.12.2018, 00:16
Оценка:  +1
Sirko_1111
Главные вдохновители славных побед отозвались. Вот церковной святости холуи Филарета не получили. Для тех, кто не в курсе, этот самозванец родственник Филарета. Еврейство и кумовство!
doc1    16.12.2018, 00:01
Оценка:  -5
doc1
Слава Украине! Долой гундяевскую секту ФСБ!
ИИИИИИИИИИ    16.12.2018, 00:12
Оценка:  +4
ИИИИИИИИИИ
убейся об стену
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