Епифаний 16 декабря проведет первую литургию

Литургия состоится 16 декабря в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

В воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе состоится первая литургия предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания. Об этом сообщил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) в Facebook.

"16 декабря в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоится первая литургия предстоятеля единой поместной автокефальной Православной Церкви Украины блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всей Украины", - написал Зоря.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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Варфоломей благословил митрополита Епифания