Митрополит Епифаний сделал первое заявление

Он заявил, что на пути к объединению в единую поместную православную церковь удалось преодолеть препятствия и искушения.

Избранный глава новой Поместной украинской церкви митрополит Епифаний во время выступления на Софийской площади перед верующими после Объединительного собора сделал свое первое заявление.

"Сегодня действительно историческое событие. Мы сумели объединить три ветви украинского православия в единую поместную православную церковь, помня слова Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, чтобы все были едины", – сказал митрополит.

Он заявил, что на пути к объединению в единую поместную православную церковь удалось преодолеть препятствия и искушения.

"Мы при осуществлении почти каждого богослужения молимся за соединение всех. Господь услышал наши просьбы и предоставил нам это долгожданное единство. Мы смогли с вами совместно преодолеть в себе различные искушения, преодолеть разногласия и объединиться в единую церковь", – сказал он.

В тоже время он отметил, что для завершения единения украинского православия необходимо еще много работать.

"Впереди у нас еще много работы. Прежде всего, мы должны завершить это дело единения украинского православия, поднимать наше украинское богословское образование и науку. Молиться о прекращении войны и за господство в Украине справедливого мира. И пусть нам в этом поможет Господь Бог", – заявил Епифаний, призвав также всех архиереев участвовать в поместной православной церкви.

Кроме того он заявил, что патриарх Филарет продолжит почетно помогать развивать единую поместную православную церковь в Украине.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел Объединительный собор на котором была создана поместная православная церковь Украины. Ее предстоятелем избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Он получил новый титул – митрополит Киевский и всея Украины.

Теперь 6 января избранный предстоятель должен получить томос об автокефалии для Объединенной православной церкви в Украине из рук Вселенского патриарха Варфоломея.

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